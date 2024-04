A fagylalt nyári melegben kihagyhatatlan és az utóbbi években már sokféle formában megtalálható: akár kürtős kalácsban is kérhető, ízesítés terén pedig megjelent a gourmet vonal. A fagyi a 18. század közepén érkezett Magyarországra az osztrákoknak köszönhetően és népszerűsége azóta is töretlen. A gombócos változat előállításának módszere az olaszok nevéhez fűződik, nem véletlenül hívják Olaszországot a fagylalt hazájának.

Az Olasz Külkereskedelmi Intézet meghívására érkezett márciusban Magyarországra Gian Luca Cavi, olasz cukrászmester, aki a legújabb fagylalttrendekről tartott előadást. Az olasz fagylalt sikerének titkát egyértelműen az alapanyagok szeretetében látja.

„A fagylalt körül most nagy a pezsgés nálunk. A hagyományos mellett egy új, éttermi vonal is megjelent, ami a fagylaltot nem édességként, hanem ételként fogja fel, és ez a szemléletváltás az igazi újdonság. Ez a koncepció a fagyit éttermi körülmények között, a menübe építve képzeli el. Már nemcsak hűsítő nyári desszertként tekint rá és nem is csak édességként, hanem szezontól független, akár sós vagy fűszeres ételként, ami egy komplett menüben is megállja a helyét” – mondta Cavi.

Miskolcon a fűszeres, sós fagylaltok még nem jellemzőek, de a megkérdezett miskolci cukrászdák folyamatosan figyelik a trendeket, amit aztán vevőkörükhöz finomítva alkalmaznak is.

Ahol desszertélmény a fagyi

„Mi nem csak hűsítő finomságként, hanem teljes értékű desszertként tekintünk a fagylaltra, ami ugyanolyan törődést és alapanyag szükségletet igényel, mint a desszertjeink” – mondta Varga Henriett, a Desszertem társtulajdonosa és üzletvezetője. A piacon már nagyon ritkán előforduló, saját recept alapján készülő fagylaltokat kínálnak a vendégeiknek, ami azt jelenti, hogy mind a tejes, mind pedig a gyümölcsfagylaltjaik saját főzésű, nem por alapú készítmények, amiben nincsenek tömegnövelők, állományjavítók, levegő, habosító, emulgálószerek. A gyümölcsfagylaltjaik – sorbetek – összetétele 80 százalék gyümölcs és 20 százalék cukor, valamint fűszerek, ízesítőszerek. Ezek ebben a formában 100 százalékban megfelelőek vegán étrendet követők számára is. A tejes fagyikat állati tejjel és tejszínnel készítik, amiket ugyanazokkal a magas minőségű, leginkább Franciaországból érkező krémekkel, pasztákkal – mint a mogyoró, pisztácia –, magas kakaótartalmú csokoládékkal és fűszerekkel ízesítenek, amiket a desszertekhez is használnak. Mivel a tejes fagyik tojássárgáját tartalmaznak, rövidebb a minőségmegőrzési idejük, ezért még nem indították el a szezont, de már főzik fel a fagylaltokat, amik a fagyasztóban sorakozva várják a stabilan meleg hőmérsékletet.

Az ízekkel kapcsolatban elmondta, a cukrászda hagyománya, hogy a kínálatot mindig a szezonális alapanyagokhoz igazítják. Így a tavasz ébredésekor a tavasz ízei érkeznek majd meg először: az eper rebarbarával megvariálva, bogyós gyümölcsök, majd ami jön sorban gyümölcs, folyamatosan jelenik meg a kínálatukban. A gyümölcsízek közül a mangó-passió levehetetlen a palettáról, de készítenek banánfagylaltot citrommal kombinálva. Szeretnek a fűszerek, különböző esszenciák – például ilyenkor tavasszal az ibolyaesszencia – és akár alkohol segítségével az ízekkel játszani: a Sambuca fekete szederrel és ánizslikőrrel kombinálva tarolt náluk. A tejes fagylaltok is nagyon népszerűek, és ahogy desszertjeik, ezek is újragondolt, egyedi ízek, amik közül nagyon népszerű az Eszterházy, a szilvás gombóc, a mentás csokoládé. „Ahogy megyünk bele a nyárba, készítjük majd az újabb szezonnak megfelelő variációkat” – tette hozzá a kínálattal kapcsolatban.

Sajnos az áremelést nem csak az alapanyagárak emelkedése, hanem a magas rezsiköltségek is indokolják, mert például a fagylaltgépük vízhűtéssel működik. 700 forint körül számítanak egy gombóc árára, igyekeznek lélektani határ alatt maradni és megfizethetően nyújtani minőségi desszertet.

A klasszikus Málnás

A Málnás fagyizóban az áprilisi melegben sokan sorakoznak egy kis hűsítő fagylaltért. Itt a tavalyihoz képest nem emelkedett az ár: egy gombóc fagyiért 500 forintot kell fizetni. Magyar Eleonóra eladó kérdésünkre elmondta, hogy a sós karamell a legnagyobb sláger, de népszerűek a cukormentes fagylaltok is, így azokból is mindig több íz szerepel kínálatukban.

Miskolcon kikerülhetetlen

A Kisgergely cukrászda kikerülhetetlen, ha Miskolcról van szó, a belvárosban és Diósgyőrben is van cukrászdájuk, ahol már elkezdődött a szezon, hiszen a nyárias időjárás hamarabb meghozta a vendégek kedvét a fagylaltozásához – válaszolta portálunk kérdésére Balga Tibor cégvezető. Ahogy a cukrászati termékeik, úgy a fagylaltok terén is követik az aktuális trendeket és a vevői igényeket – tette hozzá. Ízek terén is igyekeznek újítani és kísérletezni, a trendi ízesítések és kombinációk közül kiemelte a mentás málnát, a gorgonzolát, a bazsalikomos citromot és a passió karamellt.

Arra a kérdésre, hogy a kereslet alapján a miskolciak mely ízeket kedvelik a leginkább, azt válaszolta, hogy az alap ízeken – csokoládé, vanília, puncs, citrom és sárgadinnye – kívül a gyermekek részére készített Pokemon, Mancs őrjárat és dinoszaurusz fantázianevű fagylaltok a legkelendőbbek.

Mivel minden igényt igyekeznek kielégíteni, ezért megtalálhatóak kínálatukban "minden mentes" (cukor, laktóz, glutén) fagylaltok is, de tapasztalatuk szerint ezek iránt nem olyan nagy a kereslet.

Fagylaltjaik elkészítése során nagyon ügyelnek arra, hogy csak a legkiválóbb anyagokat – kizárólag természetes színezékeket, továbbá magas zsír és fehérje tartalmú tejport – használják.

Az árak emelkedtek a tavalyi évhez képest, jelenleg 600 forintért kaphatunk a Kisgergely cukrászdákban egy gombóc fagylaltot. Az általuk használt alapanyagok árai jelenleg stagnálnak, de ezen kívül minden szükséges összetevő – a munkaerő költségei, az üzemanyagok árai, a forint/euró árfolyam sem kedvező számukra és a víz és szennyvíz ára – drágult indokolta a cégvezető az áremelkedést.

A változó árak és a változó trendek ellenére a fagylalt örök és a fentiek alapján már Miskolcon is mindenki megtalálhatja az ízlésének legmegfelelőbbet, akár a klasszikus, akár a különleges ízek kedvelője.