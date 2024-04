Az egy napon át tartó sebességmérés Miskolc közel egy tucat helyszínén zajlik - ismertette a különleges ellenőrzés részleteit Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Természetesen a vármegye útjain is ott állnak szolgálatban a sebességmérő berendezések.

Videóra veszik a gyorshajtókat

A Speedmarathonon résztvevő rendőrök egyik helyszínről a másikra vándorolnak, és egyfolytában működő speciális sebességmérő készüléket használnak.

A vétkes autókat megállították

A mérőműszer videófelvételt készít a sebességhatárt átlépőktől: amint egy jármű megjelenik a képernyőn, máris jelzi a sebességét. Ilyenkor rögzítik a gyorshajtókat, és továbbítják az adataikat a központba. A büntetési tétel, szélsőséges gyorshajtás esetében viszont akár több százezer forintig emelkedhet. Molnár Emil alezredes kiemelte:

Mindig a sebességtúllépés mértékétől függően állapítják meg a pénzbírság összegét.

Hogyan működik a műszer?

A sebességtúllépés regisztrálásához rendelkezésre áll egy speciális készülék a rendőrség számára. Egy másik ponton pedig ott állnak azok a rendőrök, akik megállítják a mindenkori megengedett sebességnél gyorsabban száguldó járműveket. Ilyenkor ki kell fizetni a sebesség túllépésével járó büntetési összeget.

A Közlekedésrendészeti Osztály vezetője szerint a Speedmarathon során előfordul, hogy egy Miskolc nagyságú területen a rendőrök akár több száz ilyen sebességtúllépést is tudnak regisztrálni. A szabálysértő ilyen esetben értesül a hibájáról: utólag kap egy határozatot, mellékelve hozzá egy csekket. Ezen feltüntetik, hogy a hibához mekkora mértékű büntetés jár.

Honnan kapta a nevét a Speedmaraton?

A rendőrség egész évben végez sebességellenőrzést, a Speedmaraton azonban - Molnár Emil alezredes szerint - mégis teljesen más:

„Az a különlegessége, hogy gyakorlatilag nem alszik a készülék. Folyamatosan üzemben van, nincs pihenőidő. Viszont ezt a huszonnégy órás üzemet nem tudjuk egész évben biztosítani. A készülék mellett a kollégák, a kezelők természetesen pihennek, mindig jön az új váltás.”

Ez a műszer egy kiforrott eszköz, már több éve használatban van a magyar rendőrségen. A Speedmarathon néhány éves múltra tekint vissza. Ehhez a rendőrök kérik a lakosság segítségét. A lakosság is javasolhat helyszíneket azt illetően, hol szeretnének látni sebességmérő készüléket. Ezeket a kéréseket a rendőrség igyekszik figyelembe venni, és ennek megfelelően kialakítani a mérési helyeket.

Idén több mint száz helyszínjavaslat érkezett be. A rendőrök máshol is mérnek, ahol hivatalból is úgy gondolják, hogy ott indokolt a mérés.

Ez nekünk csak egy megerősítés, hogy tényleg jól gondoljuk, jó helyeken mérünk. Természetesen nem mindenki örül annak, hogy a rendőrök megjelennek az út mentén, de mindez azon közlekedők érdekeit szolgálja, akik szabályosan vezetnek

- beszélt az ellenőrzések jelentőségéről Molnár Emil.