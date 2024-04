A mostani beruházással közelebb kerültünk egy erős gazdasághoz, amelynek a vármegye az egyik motorja

– mondta Sajóvámoson Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei közgyűlés elnöke, a helyi ipari park alapkőletételének ünnepélyes elhelyezésén. A vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy 2012-től kitűzött cél a területfejlesztés.

Szeretnénk a vármegye lakóit megtartani, köztük a fiatalokat, akik lehet, hogy most máshol tanulnak, de reméljük, hogy a megszerzett tudásukat, itt kamatoztatják

- mondta. Arra is kitért, hogy a családok támogatása fontos cél, hiszen ezekkel a beruházásokkal munkahelyeket teremtenek, amelyek mindenki számára stabil és kiszámítható megélhetést biztosítanak. Beszédében felidézte az eddig megvalósult beruházásokat. „Az elmúlt években 13 milliárd forintot fordítottunk az ipari parkok fejlesztésére” – mondta.

Folyamatos fejlődés

Arról is beszélt, hogy az alapkőletétel mindig a fejlődés mérföldköve. Arra is rámutatott; olyan beruházásokra van szükség, amelyek a gazdaság működését segítik, és helyben adnak munkát a településen élőknek. „A vármegyei önkormányzatnak fontos célkitűzése, hogy folyamatosan fejlessze a régió gazdaságát” – hangsúlyozta. Majd rámutatott: az elmúlt évtizedben növekedési pályára állt Borsod-Abaúj-Zemplén. „Másik fontos célunk az, hogy lakóit megtartó és vonzó településeket és vármegyét hozzunk létre” – mondta. Arról is beszélt, hogy a közgyűlésben azon dolgoznak, hogy azt mondhassák, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az otthonunk. Emlékeztetett: az elmúlt öt évben 100 óvoda és bölcsőde újult meg a vármegyében, és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban szociális intézmények és egyéb infrastuktúrális beruházások valósultak meg.

Munkahelyeket teremt

Váradi Lajos, a település polgármestere arról beszélt, hogy a beruházás amellett, hogy munkahelyeket teremt, a településnek bevételt is generál. „Ez egy hatalmas mérföldkő a település életében, hiszen több száz milliós támogatást még nem kapott a település” – mutatott rá. Arról is beszélt, reménykedik benne, hogy a jövőben élettel telik meg majd az ipari terület, és minél több munkavállalónak biztosít majd megélhetést.

Hosszas munka előzte meg

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb öröm egy képviselő életében, ha egy-egy átadáson vagy alapkőletételen ott lehet. „Ettől a naptól nemcsak a település, hanem a régió is növekedni fog gazdaságilag” – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a mai alapkőletétel több éves előzetes munka előzte meg. „A mostani beruházás hozzájárul a vármegye gazdasági élethez” – mondta. Arra is rámutatott: a Magyar Kormány mindenkori célja a munkahelyteremtés. „A beruházásnak a település fogja az előnyeit látni, hiszen az önkormányzat iparűzési adóbevételhez jut” – részletezte.