A szakember elmondta portálunknak, fontosnak tartja tisztázni, hogy a szorongás teljesen természetes tulajdonság, ami fontos szerepet játszik az én fejlődésében. Problémát az okozhat, ha egy gyermek hosszú ideje és extrém mértékben szorong, és ez már a mindennapi tevékenységeiben – mint például az iskolába járás, tanulás vagy a kortársakkal való kapcsolat – gátolja, akkor lehetséges, hogy szorongásos zavarral állunk szemben.

Kiskamasz korig a szorongás leginkább szomatizáció – testi tünet, például ürítési zavar, hasfájás, mellkas fájdalom, étkezési probléma – formájában jelentkezik, hiszen korukból adódóan nehezen tudják a problémájukat verbalizálni, így az utat tör magának „szervbeszéd” formájában. Kamaszok esetében jellemzően pszichikus tünetek képében – ami lehet hangulatzavar, viselkedészavar, teljesítményzavar, pánik – jelentkezik a szorongás, de az ő esetükben is előfordulhat testi tünet.

Bármilyen panasszal érkezik a gyermek, nem lehet szétválasztani a szűkebb és tágabb környezetétől, nem önmagában kell nézni a gyermeket és a tüneteit. Tünet lehet akár körömrágás, vagy alkalmazkodási, beilleszkedési zavar, gyakori tünet mostanában a pánik, depresszió, hangulatzavar vagy szuicid kísérletek.

Túl magas elvárások

A szorongás okai nagyon változatosak lehetnek, de napjainkban a teljesítményorientáció, a magas elvárások mint kiváltó ok nagyon jellemzővé váltak. Olyan feladatokban is helyt kell állni a gyerekeknek, amelyekre mentálisan és érzelmileg nem biztos, hogy fel vannak készülve. Fontos az intézmények szerepe, hiszen a családból indulnak a gyerekek, de később az ott kapott dinamikát átszövi az intézményes nevelés. A teljesítményorientáció mellett az érzelemszabályozási képességek fejletlensége a másik jellemző kiváltó ok: nem tudnak mit kezdeni az őket elárasztó érzésekkel, nincs eszköz a kezükben ezeknek a feldolgozására, így önmegnyugtatásként a lelki nehézségeket, vagy fájdalmakat testi fájdalommal próbálják felülírni. Ennek nem megfelelő levezetési módja például az önsértés.

A szorongás táplálkozhat egyszeri traumából, hosszan tartó stresszből, de akár öröklődhet is, hiszen szorongó szülők mellett nehezen lehet megtanulni az érzelmek szabályozását, ha folyamatos aggódásnak és szorongásnak van kitéve a gyerek.

Mostanában gyakran felmerül a klímaszorongás kifejezés, főleg a fiatalabb generációval kapcsolatban. A szakpszichológus szerint a szorongás mindig egy erős félelmen alapul. A jövőtől való félelem, az esetleges haláltól való félelem, a biztonság kérdése foglalkoztatja őket, így a klímaszorongásnak is ez az alapja.

Fontos szempont az iskolaérettség

A szülők számára fontos feladat, hogy igyekezzenek a gyerekeik életében jelen levő stresszt csökkenteni. Az iskola sajnos a gyerekek nagy részének stresszforrás, különösen fontosnak tartja, hogy a gyerekek csak iskolaéretten – mentálisan és érzelmileg is felkészülten – kezdjék meg tanulmányaikat. Ugyanakkor nem szabad túlzásba sem esni. Ha azt szeretnénk, hogy ellenálló, egészséges lelkű felnőtté váljanak a gyerekek, fontos, hogy engedjük néha, hogy önmaguk próbálják csökkentheti a szorongás tüneteit, természetesen addig, amíg ez nem ölt kóros mértéket.

Gyakorlati tanácsok a szorongás csökkentésére

A szorongás csökkentésének technikája gyermekenként eltérő, és idővel változhat is. Ami mindenkinek jó kiindulópont lehet, ha segítik a gyerekeket abban, hogy szavakba önthessék mindazt, ami történt velük, ezáltal az érzéseik megoszthatók, vállalhatók és kiadhatók legyenek. A közös családi étkezések – még akkor is, ha valaki nem éhes, de jelen van – kiváló alkalmat adhatnak erre. Olyan gyerekeknél, akik nem akarják vagy nem tudják megfelelően kifejezni magukat, közvetett, játékos formában is alkalmat adhatunk erre.

Remek tipp a „dumaláda” – minden este egy dobozba beledobja a család minden tagja az aznapi érzéseit, gondolatait, a gyermek érzései így nem csak szavak formájában és közvetlenül kaphatnak teret, hanem közvetett módon is biztosítani lehet, hogy a szülő elérhető, hozzáférhető legyen a gyermek számára.