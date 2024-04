Az érintett szakasz lehetett gyűjtőút, figyelni kellett a terheltségét és az autóbusz forgalmát is. Csak olyan részeket tehettünk be a pályázatba, amely valamelyik kritériumnak megfelelt. Sajnos arra nem volt lehetőségünk, hogy korábban aszfaltot nem látott részeket újítsunk fel, de így is figyelembe vettük a lakossági igényeket, jelzéseket.

Az érintett útszakaszok Belvárosi városrész: Lomb út, Radnóti Mihály utca, Bláthy Ottó utca, Liszt Ferenc út Béke-telep városrész: Árpád vezér út 20. előtti útszakasz + parkoló, Szent István utca, Bolyki főút belső útja Szentsimon városrész: Krúdy Gyula út, Ruhagyár utáni belső út Szenna városrész: Damjanich út egy szakasz Tábla városrész: Szövetkezet út egy szakasz Sajóvárkony városrész: Tinódi út szakasz Falu városrész: Ady Endre út, Bajcsy-Zsilinszky utc Somsály városrész: Somsályfő utca