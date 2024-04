A Rezgés a mindennapokban program során kiderült a műszaki érzékkel rendelkező lányok számára, hogy hogyan különítenek el bizonyos anyagokat a gépészeti és az informatikai laborokban. A bemutatókon nagy felbontású mikroszkóppal végezhettek anyagvizsgálatokat, és a lányok megtippelhették, mit látnak a mikroszkóp alatt: egy rózsaszirmot, esetleg egy méhecske szárnyát.

A Női hegesztők a gyakorlatban bemutatón a műszaki témákra fogékony lányok bemehettek a műhelybe, és kipróbálhatták magukat a hegesztési típusokban. Megnézhették, milyen varratokat tudnak készíteni. Aztán egy másik gyakorlatias foglalkozáson betekintést nyerhettek a napelemek működésébe a fenntarthatóság és a technológiai működés szempontjából.

Kérdőívet is kitöltöttek a műszaki érdeklődési területükről, és egy applikáció segített neki bemutatni az egyes irányokat.

Mindkét nem dolgozhat bármilyen területen

Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta: az esemény egyik fő célja, hogy lerombolja a sztereotípiákat, miszerint mérnöki, bányászati vagy informatikai területen csak férfiak dolgozhatnak. Mert ezeket a tudományokat sokan kizárólag férfias tudománynak látják. A rektor szerint a pályán való siker alappillére mindig a tudni akarás, a kíváncsiság, így teljesen mindegy, hogy egy mérnök férfi vagy nő. A rektor szerint ragyogó példa erre Karikó Katalin, a friss orvostudományi Nobel-díjasunk alázata és szakmai kíváncsisága, aki a kudarcain is túllendült, hogy nagy sikereket érjen el a Covid-19 idején. A rektor kiemelte: mindennap találkozunk a tudományok eredményeivel, hiszen egy palack ásványvíz mögött ott állnak a vízgazdálkodási ismeretek, és a mikrofon, az asztalok létrehozásához is tervezésre van szükség.

Dr. Mádainé Üveges Valéria egyetemi adjunktus, a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék vezetője megemlítette: több mint 600 bányaüzem működik Magyarországon, így nem ördögtől való a gondolat, hogy a szebbik nem képviselői részt vegyenek a nyersanyag keresésében, kitermelésében és előkészítésében. Egyre magasabb a környezetmérnökök száma. A jövőbeli irány az űrbányászat, a tenger alatti bányászat, amiben mérnökként az érdeklődő lányok is kivehetik a részüket.

Egyre több a hölgy a műszaki karon

Erdei László, a rendezvény egyik fő szervezője kiemelte: a Lányok Napjára az egyetem három műszaki kara biztosított színes programokat, ők töltötték meg laborlátogatási alkalmakkal az eseményt.

A Lányok Napja mindenképpen a műszaki, anyagtudományi és az informatikai területeket célozza, ahol kevés a nők száma. Az anyag- és vegyészmérnöki karon 37 százalék, a gépészmérnöki és informatikai karon 13,2 százalék. A műszaki föld- és környezettudományi kar hallgatói között 27 százalék a lányok aránya. Erdei László szerint a tendencia évről évre erősödik.

„A mesterséges intelligencia megjelenésével számos munkaterület feladata átértékelődik. A gépészmérnöki, informatika képzés azonban egy sajátos szemléletet közvetít. Bármennyit változzon is világunk a 21. században, képzésünk olyan kreativitást és tudást ad, amivel a jövőben is segíteni fog az elhelyezkedésben a hallgatóknak.” -beszélt dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes a gépészmérnöki- és informatikai kar lehetőségeiről az érdeklődő fiatal lányoknak. A dékánhelyettes kedvező fordulatként említette portálunknak, hogy már a mesterképzésen is 20 százalék a lányok aránya.

Aki férfias területen dolgozik...

Dr. Kovács Helga intézetigazgatóként, az anyag- és vegyészmérnöki kar egyetemi docenseként egy férfias területen dolgozik a mindennapokban. Világéletében gépészmérnök akart lenni, azonban a családja szerette volna, ha gazdásznak tanul. Azonban már ekkor sokkal jobban mentek neki a műszaki tárgyak, ezért később gépészetből doktorált. Az intézetigazgató elmondta: az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar egyik rendezvénye az ékszerkészítéshez kötődik, ezeket csillogó anyagokból maguk a lányok hozzák létre. Például epoxi gyantából szép üvegékszer hatású nyakláncokat, kulcstartókat készítenek, UV-lámpával megkötik, és ezt haza is vihetik.

Dr. Kovács Helga és Erdei László

Fotó: Édes Richárd

„Mára a lányok szakmai választásával kapcsolatos sztereotípiák jelentősen csökkentek. Napjainkban sokkal inkább előtérbe kerül az, hogy olyan szakmát válasszanak, amiben kiteljesednek, amiben önmaguk lehetnek. Manapság már elismerően néznek a hölgyekre, akik szakmailag helytállnak a mérnöki pályán” - mutatott rá a szemlélet változására dr. Kovács Helga. - „Egyáltalán nem okoz nekik gondot az, hogy beilleszkedjenek, hogy megtalálják a helyüket a pályán. Semmilyen téren nem boldogulnak nehezebben a pályán, mint egy férfi.” Volt olyan hölgy tanítványa, aki kávézaccból készített dekorációt, és a hulladék újrahasznosítása kapcsán olyan nézet is született a női tanítványok körében, miszerint a műanyagból üzemanyag gyártható. Helga szerint 10-15 éve még csak néhány hölgy ült a padsorokban, ma pedig már vannak olyan évfolyamok, ahol Helga óráin a női hallgatók számára megközelíti az 50 százalékot.