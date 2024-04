Miskolcon is elkezdte az aláírásgyűjtést a Kétfarkú Kutya Párt a Szinva Teraszon. Egy jelölt azt mondta portálunknak, hogy éppen most tudta meg, hogy melyik körzetben indul.

Kiss Gábor, a párt listavezetője elmondta, hogy valóban lehetett ilyen, mert mint fogalmazott: "az utolsó pillanatban is voltak módosítások a jelöltek kapcsán". Arról is megkérdeztük a listavezetőt, hogy milyen tervekkel indulna neki a városvezetésnek. Azt mondta: erről még korai beszélni.

A marijuana mellett

A párt egyben a marijuana legalizálása mellett is kampányolt Miskolcon. Az érdeklődők megismerkedhettek az önkormányzati lista vezetőivel, részt vehettek egy spangli tekerő versenyen, és informálódhattak a kender termesztés, felhasználás legális formáiról, és a németországi teljes legalizációjáról.

18 órától zenés programokat is biztosítottak a szervezők.