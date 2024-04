A miskolctapolcai strand "fekete csütörtökje" 2021. június 24-e volt. Ennek a napnak az estéjén adott ki közleményt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról, hogy egy szauna égett Miskolcon, az Aradi sétányon. Kiderült a tájékoztatásból, hogy a kiérkező tűzoltók két vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt, a tűz okait vizsgálják, az anyagi kár jelentős.

Ennyi maradt a leégett szaunából

Fotó: Ádám János

A kevesebb helyismerettel rendelkezők számára információ, hogy az a bizonyos leégett szauna a miskolctapolcai strandfürdő wellness-részlegéhez tartozott és nemcsak a strand, hanem a szomszédos Ellipsum élményfürdő vendégeit is szolgálta. A sajnálatos eset sem a strand, sem az élményfürdő akkori nyitva tartását nem befolyásolta, de a wellnessrészleget - érthetően - bezárták.

A tűz után Németh Judit, a strandot üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője ugyan annak a reményének adott hangot, hogy a wellness-részleg hamarosan újra látogatható lesz. Ez azonban azóta sincs így, sőt a leégett szauna helyreállítása sem kezdődött meg. Nyáron lesz három esztendeje, hogy leégett a szauna...

Bontani már bontottak

Néhány dolog azért történt a strand, az élményfürdő és az ominózius szauna körül. 2022 őszén - az energiaválság közepette - például bezárt a Ellipsum Élmény- és Strandfürdő - a hivatalos közlés szerint -, mert a a komplexum generálkivitelezője megkezdte a garanciális javítások. Ekkor jelentette be a Miskolci Fürdők Kft. azt is, hogy munkálatok kezdődnek az Ellipsumhoz tartozó régi strandon is, a leégett szauna körül.

A szükséges bontási munkálatokat végezték el a szakemberek. Mint mondták, az illetékes biztosítótársaság ezután dönt a kárrendezés összegéről, ennek ismeretében hozza majd meg végleges döntését az üzemeltető a szauna felújításával kapcsolatban.

Mondják: nem adhatnak tájékoztatást

Az újjáépítés azóta sem kezdődött el, sőt hír sem érkezett róla. Idén januárban éppen ezért megkérdeztük erről a miskolci városháza sajtóosztályát. A válaszlevélben a Miskolci Fürdők Kft. a következőkről adott szűk szavú tájékoztatást a boon.hu-nak: