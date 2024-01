2021. június 24-én a vármegyei katasztrófavédelem szűkszavú közleményben adott tájékoztatást arról, hogy szauna égett Miskolcon, az Aradi sétányon. Az esethez a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek az épületet átvizsgálták, senkit nem találtak odabent. Később arról is tájékoztattak, hogy a tűz okait vizsgálják.

Lángok martaléka lett

A lángok áldozatául esett szauna a miskolctapolcai strandfürdő wellnes-részlegéhez tartozott. Békeidőkben ez szolgálja ki az Ellipsum élményfürdőjének vendégeit is. A tűz után Németh Judit, a strandot üzemeltető társaság, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy sem az Ellipsum élményfürdő, sem a strand nyitvatartását nem befolyásolja a tűzeset, mindkettő látogatható. Annak a reményének is hangot adott, hogy a wellness hamarosan újra látogatható lesz.

Nem így történt. A leégett szauna maradványa azóta is ott éktelenkedik a strand területén. A wellnes-részleg pedig zárva tart.

Elvégezték a bontást

2022. október 3-a volt egy történelmi dátum, amikor a Miskolci Fürdők Kft. bejelentette, hogy a Miskolctapolca ékkövének szánt Ellipsum Élmény- és Strandfürdő tavaly bezár - az akkori hivatalos közlés szerint - azért, hogy a 2021-ben átadott komplexum generálkivitelezője megkezdje a garanciális javításokat, amelynek keretében egy kivételével valamennyi medencét visszabontanak az aljzatbetonig, majd újraburkolják azokat. Azzal egyidőben történtek meg azok a bejelentések is, amelyek az energiaválsághoz kapcsolódóak voltak: pár nappal később bezárták a Barlangfürdőt és a Selyemréti Stradfürdőt is. Érzékelhető, hogy a drasztikus energiaáramelések miatt is az Ellipsum bezárása is kapóra jött, hiszen így jelentős működtetési költséget spórolhatott meg az amúgy is veszteséges Miskolci Fürdők Kft.

Az Ellipsum bezárásával párhuzamosan jelentették be, hogy munkálatok kezdődnek az Ellipsumhoz tartozó régi strandon is, a leégett szauna körül. Az objektum szükséges bontási munkálatait elvégezték a szakemberek. Az akkori közlés szerint az illetékes biztosítótársaság ezután dönt a kárrendezés összegéről, ennek ismeretében hozza majd meg végleges döntését az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. a felújítással kapcsolatban.

Még nem döntött a biztosító

Azóta sem érkezett hír az újjáépítés helyzetéről. Megkérdeztük a miskolci városháza sajtó osztályát. A megérkezett válaszlevélben a Miskolci Fürdők Kft. a következőket reagálta érdeklődésünkre: "A szauna leégését az eseményt követően haladéktalanul jeleztük a biztosító társaság felé, a kárrendezés azonban még nem zárult le. Tekintettel arra, hogy a helyreállítási költség jelentős, így a helyreállításról csak a biztosítói kárrendezés lezárását követően tudunk felelősségteljes döntést hozni."

A wellness-részleg újranyithat

Örömteli hírről is beszámolhatunk. A Miskolci Fürdők Kft. tájékoztatása szerint az Ellipsum strandfürdő wellness-részlegének újranyitásához szükséges karbantartási, felújítási munkálatokat megkezdték, ezt követően tudják vendégeik előtt megnyitni. A nyitás várható időpontjáról hamarosan tájékoztatást adnak.