Az elmúlt évben hetvenhat olyan esetet jegyeztek fel a vasútnál, amikor az utasok és a vasút biztonságát egyaránt kockáztatták ismeretlen elkövetők, írta harminc éve, 1994. április 15-én az Észak-Magyarország. Mint a lapban olvasható, az esetek többségében fiatal srácok voltak az elkövetők, akik a robogó vonatok ablakait nagy kövekkel megcélozták, és mivel az ablakok egészen nagy eséllyel el is találhatók, tetemes a kárt okoztak. Tetemes, mert majd’ minden ilyen támadásnál kitört a drága és nehezen pótolható üveg, ám ami ennél is sokkal nagyobb gondokat okozott, ilyen eseteknél többnyire megsérültek az utasok is. A robbanásszerűen széthulló üvegdarabok elvágták az ablakhoz közel ülők arcát, kezét.

Pillanatok alatt zajlik le az egész

A cikk arra is kitért, hogy a törtétek ellen az utas mondhatni egyáltalán nem tud védekezni, mert az egész pillanatok alatt zajlik le, nincs idő elugrani, lehúzódni. A fentieket egyébként a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság korábban megtartott ülésén ecsetelte Szombati József, a vasútbiztonsági iroda vezetője, aki részletesen beszámolt a több mint két tucat sorompórongálási ügyről is. Azt is elmondta, hogy előfordult, köveket találtak a síneken, és szerencsés esetnek mondható, ha a súlyos tárgyat érő kerekek elől félrecsapódik a kő. Aggasztónak ítélte, hogy csupán négy tettesnek sikerült a nyomára akadni. Dr. Sárközi Ferenc rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány-helyettes megjegyezte az említett fórumon, hogy sokat segíthetne a rendőrségnek a vasút, azzal, ha térképen megjelölnék azokat a helyeket, ahol az ilyen bűncselekmények a legnagyobb gyakorisággal fordulnak elő.

Szombati József egy korábbi, szuhakállói esetről elmondta, hogy két gyereket, az elkövetőket megtalálták, akik szüleikkel együtt nagyon sajnálkoztak az eset fölött, mármint, hogy követ akartak töretni a hídon átvágtató mozdony kerekeivel. Csak a masiniszta éberségének köszönhető, hogy a szerelvény nem zuhant a Sajóba.