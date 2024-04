Negyvenkilencen kerültek kórházba, Visegrádra is jutott a „kóstolóból", írja negyven évvel ezelőtt, 1984. április 14-én az Észak-Magyarország.

Dr. Fehér Józseftől, a megyei Állategészségügyi Állomás igazgató fóallatorvosától kapta a lap a megdöbbentő hírt: trichinellával fertőzött vaddisznókolbász fogyasztása miatt betegedtek meg félszázan. Mint a lap írta, ez már a harmadik súlyos, emberi életeket veszélyeztető, tömeges trichinellafertőzés volt a megyében az elmúlt években. Hozzáfűzték, a betegséget ez alkalommal is a nemtörődömség, a gondatlanság, a kötelező hatósági állatorvosi vizsgálat elmulasztása, elkerülése okozta.

Kifejtették, hogy a trichinella spirális a hengerférgek törzsébe, a fonálférgek osztályába tartozó faj, amely a patkány és a sertés élősködője, de a fertőzött sertéshús fogyasztása az embert is megfertőzheti és súlyos megbetegedést okozhat. Ezért a magyar húsvizsgálati törvény előírja minden közfogyasztásra kerülő házisertés és vaddisznó kötelező, hatósági állatorvosi vizsgálatát.

A cikk szerint a miskolci húskombinátban akkor öt szakember végezte a trichinel-lavizsgálatokat, de a kombinát fennállása óta, sok százezer sertést megvizsgálva még egyetlenegyszer sem találtak fonálférget. A vaddisznónál — életkörülményei miatt- azonban gyakori a fertőzöttség. Az előző évben például országosan 24 ezer vaddisznó hatósági állatorvosi vizsgálata történt meg, és 27 ezer kilónyi „zsákmányt” (ez legalább 350—400 darab) kellett fertőzöttség miatt elkobozni. Vadászok, erdészek köreben kóztudott ez a veszély, közismert a kötelező hatósági vizsgálat szükségessége. Sajnos, ennek ellenére - írta a 40 évvel ezelőtt született cikk. Kiderült, az állatorvos által meg nem vizsgált, „eltitkolt”, és trichinellával fertőzött vaddisznókolbász néhány évvel korábban Szögligeten hat személy, Abaújszántó térségében 1980-ban pedig 35 személy súlyos megbetegedését okozta. Az 1984-es esetről annyi derült még ki, hogy telkibányai kolbász okozhatta a bajt. A széleskörűen elterjedt fertőzéshez hozzájárult az is. hogy valaki vitt belőle egy külföldi társasutazásra is, és ott többeket megkínált a telkibányai specialitásból. És még a pénzes postás is kapott borravalóként kóstolót...