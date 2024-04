A szakemberek először a bontási munkálatokat végezték el – ez tavaly év végén kezdődött el – ma már hozzáfoghattak az újjáépítéshez is: hamarosan megújul a központi leánykollégium épülete a miskolci belvárosban, a Palóczy utcában. Az ingatlant a Hell cégcsoporthoz tartozó Avalon Center Kft. vásárolta meg. Modern, belvárosi apartman hotel komplexum formájában születik újjá az épület, minden a tervek szerint halad. A beruházással megújul a külső, megújul a belső, korszerű fűtés és hűtés készül az épületben, amit megújuló energiával is táplálnak. Július végén esély van arra, hogy a munkálatokat be is fejezik.