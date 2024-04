Felavatták Wass Albert szobrát Emődön a helyi református templom kertjében szombaton. Az egybegyűlteket Gergelyfi György lelkipásztor köszöntötte. Ünnepi beszédében Tállai András, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy nagy jelentősége van a mai világban az egyházi közösségeknek.

„Emődön a református közösség nagyon erős és összetartó, ennek eredményeképpen a mai napon be is bizonyították, hiszen egy fából faragott Wass Albert szobrot avatunk” – hangsúlyozta. Rámutatott: azt mutatja ez, hogy a helyi reformátusok ismerik és tisztelik Magyarország történelmét. „Ismerik Wass Albert munkásságát tudják, hogy mennyire szerette a hazáját és Erdélyt is és azt, hogyan próbálta bemutatni a világnak a szavain keresztül” – mutatott rá.

Tállai András arra is emlékeztetett, hogy Wass Albert, ha kellett fegyvert is fogott a hazájáért. „Ez a szoboravatás egy olyan nagyszerű tett az emődi reformátusok részéről, hogy fejet kell hajtsuk előttük és bízom abban, hogy ez a szobor most már a közösségük részévé fog válni” – mondta.

„Együtt erő vagyunk”

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökre egy Wass Albert idézettel kezdte beszédét, ami az összetartásról szól. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – egyszerű szavak, mégis milyen sokat jelentenek, ha egységbe rendeződnek. „Amikor megláttam ezt a csodálatos alkotást, egészen elérzékenyültem. Kiss István kisgyőri fafaragó művész mestere hivatásának” – mondta.

Kiemelte: az, hogy ez a szobor mostantól Emődöt és ezzel vármegyénket gazdagítja, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának vezetőjeként számára is rendkívüli büszkeség. „Egyben kijelentése ez annak is, hogy önök törődnek múltunkkal, foglalkoznak a közös identitásunkkal” – mutatott rá. Azt is hangsúlyozta: együtt erő vagyunk.