Pásztor Dániel református püspök hangsúlyozta, hogy a feltámadás ünnepét ünnepeljük. Nem véletlenül említi így az ünnepet és nem úgy, hogy húsvét. Mert a kettő között nagy különbség van. Ezen az ünnepen Isten egy nagy kérdés elé állít bennünket, hogy mit jelent számunkra ez az ünnep. Húsvét vagy feltámadás?

Húsvéti ünnepi istentisztelet a sajóvelezdi református templomban húsvétvasárnap

Fotó: Vajda János

A húsvét arra utal, hogy vége a böjtölésnek most már ehetünk, élvezhetjük az életet, már megadhatunk a testnek mindent amire eddig is szüksége volt, amitől megvontuk magunkat. Ez az ünnep nem erről szól, ez a feltámadás ünnepe és szeretné ha nem az evésről, nem a testünkről szólna, hanem arról a Jézus Krisztusról, ki a golgotai kereszten életét adta, aki meghalt a mi megváltásunkért, azért hogy kegyelmet szerezzen nekünk. Legyőzte a halált, életre kelt és élettel ajándékoz meg bennünket is.

Jézus él...

Kiemelte: az igehirdetésnek, a prédikációnak az alapja az, hogy Jézus él. Az első keresztények legnagyobb bizonyságtétele és az első prédikáció ez ennyire rövid volt, annyit mondtak :”Jézus él!”.

A hal mint szimbólum, mint keresztény jelkép, amellyel pontosan ezt fejezték ki a keresztény üldözések idején, hogy egymáshoz tartoznak és Krisztus követők és hiszik hogy Krisztus föltámadt és él.

Beszéde végén hangsúlyozta, hogy minden egyes alkalommal, mikor Jézus igéje megszólal akkor az élő Jézus Krisztus szólal meg belőle, aki beragyogja az életünket. A keresztény egyháznak addig van létjogosultsága, amíg a feltámadott Jézusról tesz bizonyságot.

Együtt lehetünk vele

Ha valami értelmet adhat az életnek minden nehézsége és minden terhe mellett, akkor az az, hogy egyszer vele együtt élhetünk, hisz odavisz magához bennünket is és együtt lehetünk vele. Ez az életünk legnagyobb öröme és reménysége. Jézus feltámadt és az ő feltámadása a mi feltámadásunknak és örök életünknek is záloga. Jézus nem azt mondta, hogy könnyű lesz, hanem hogy mindig velünk lesz, mindent amire szükségünk lesz azt meg fogja adni és nem csak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is.