Mi számít lomnak? Azok a tárgyak, amiket évek óta nem használunk és nincs hozzá érzelmi kötődésünk sem, valamint kinőtt, megunt, kopott ruha, ágynemű, megcsorbult kerámiák, nem működő műszaki cikkek, esetleg lecserélni kívánt bútorok. Mindezek a dolgok feleslegesen foglalják a helyet otthonainkban. Még ha kisebb méretűek, környezettudatossági szempontok miatt akkor sem szabad ezeket a kommunális hulladék közé tenni.

Mihez kezdhetünk velük?

A sérülésmentes, csak megunt dolgokat fel lehet ajánlani akár családi, ismerősi körben is, a közösségi oldalakon pedig szinte minden településnek működik olyan csoportja, ahol ingyen elvihető dolgokat hirdethet bárki. Jótékonysági szervezetek is fogadnak adományokat, de előtte mindenképpen érdeklődjünk, hogy mit fogadnak szívesen, mi az, amire valóban szükségük van. Plédeket, törölközőket örömmel fogad bármelyik állatmenhely.

A használhatatlan ruhákat, textíliákat célszerű ruhagyűjtő konténerekbe elvinni – Miskolcon több nagyáruháznál is található ilyen gyűjtőpont.

Az elromlott háztartási eszközök elektronikai hulladékként veszélyes hulladéknak számítanak, így még lomtalanításkor sem szállítják el azokat. A nagyobb elektronikai áruházakban lehet leadni azokat a műszaki cikkeket, amik már csak foglalják a helyet a háztartásban. Nagyobb háztartási gépek esetén érdemes élni azzal a lehetőséggel, hogy elszállítják a régit, amikor kiszállítják az új berendezést.

Megváltozott: igényelni kell

Néhány évvel ezelőtt évente kétszer – általában tavasszal és ősszel – városrészenként előre meghirdetett napokon szállították el lomtalanítási akció keretein belül a felhalmozódott tárgyakat Miskolcon.

Ez megváltozott, a lomtalanítást már igénybejelentés alapján, előre egyeztetett napokon végzi a MiReHu Nonprofit Kft., elmondásuk szerint így a lomok felhalmozódásához lehet igazítani az időpontot. A szolgáltatás kétszer igényelhető egy évben. A társasházi lomtalanítás konténer kihelyezésével történik. A lomtalanítás igényét a társasház közös képviselője nyújthatja be.

Családi házas övezetben is előzetes igénylés alapján történik az elszállítás, és az ingatlan elé kell kihelyezni az elszállíttatni kívánt hulladékot.

Kíváncsiak voltunk, mennyire vannak tisztában a miskolciak a lomtalanítás rendjével.

Ki így, ki úgy

Éliásné Csordás Zsuzsanna a Jókai lakótelepen él családi házban, és egyszer már vett igénybe lomtalanítási szolgáltatást. Igyekeznek a nem használt tárgyaikat továbbadni, és felesleges dolgokat nem felhalmozni az otthonukban.

Bodnár Tímea görömbölyi otthonában is volt már lomtalanítás, ők néhány utcabelivel egyeztetve közösen igényelték. Elmondása szerint gyors és hatékony volt az ügyintézés.

Soltész László egy selyemréti társasházban él feleségével és pár hónapos kisfiával. Eddig nem hallott arról, hogy lett volna lomtalanítás a környezetükben, de mivel nem érinti a téma, előfordulhat, hogy csak nem figyelt fel rá.

Szabó Józsefné és férje nyugdíjasok, kicsit nehezen válnak meg a tárgyaiktól, így ritkán veszik igénybe a társasházi lomtalanítás szolgáltatást. Tudomása szerint minden tavasszal és ősszel van az Avason található háztömbjüknél, és sokan ki szokták helyezni felesleges dolgaikat. Tavaly új hűtőszekrényre volt szükségük, és tudatosan olyan helyen vásároltak, ahol vállalták a régi készülék elvitelét, hiszen nincs autójuk, és nem tudták volna megoldani az elszállítását.

Lukácsné Olasz Katalin – aki a diósgyőri városrész társasházas övezetében él – elmondta, hogy náluk a közös képviselő rendszeresen intézi a lomtalanítást tavasszal és ősszel is. Bár nem halmoz fel sok mindent otthonában, akad olyan, amikor él ennek a lehetőségével.

A tapasztalatok szerint a társasházban lakóknak tavaszra és őszre szervezik a közös képviselők a lomtalanítást, így számukra nem tűnt fel a változás, hogy ezt már igényelni kell.

A családi házas övezetben élők, ha szükségük van rá, rövid érdeklődés után könnyen ki tudják deríteni a lomtalanítás módját, de a megszólítottak közül még senkinek nem volt szüksége rá egy évben kétszer.