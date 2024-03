Rémesen sokan nem kötötték be a biztonsági övüket egy ellenőrzés adatai alapján, számolt be róla korábban portálunk. A Magyar Rendőrség március 11. és 17. között az ország egész területén ellenőrizte a passzív biztonsági eszközök használatát, így vármegyénkben is a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján.

Ennek során Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a rendőrök 1529 esetben tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt – 544 alkalommal – a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övet.

A riasztó adat kapcsán a Facebook oldalunkon azt kérdeztük olvasóinktól, hogy mindig bekötik-e a biztonsági övüket és fontosnak tartják-e ezt. Nagyon sokan válaszoltak a kérdésre és elsöprő többségük igennel válaszolt jelezve azt is, hogy mindig, és el sem indul addig.

„Igen, mindig. Sőt az utasaimnak is mondom, hogy övet, mert akkor el se indulok!” „Természetesen. A gyereknek is ezt tanítom.” „Nagyon fontosnak, azért a neve biztonsági öv!” „Én fontosnak tartom! Az az első! Igaz, nem szeretem!”

Akadt ellenpélda is

Volt, aki bővebben is kifejtette mit gondol ezzel kapcsolatban:

„Mindig bekötöm, szerencsére soha nem történt velem olyan, hogy meg kellett, hogy védjen. Másrészt szoktam hangoztatni, a vezetői engedély az egy szerződés is, amiben kötelességeim és jogaim vannak, azt, amikor megkapom, vállalom, hogy az alapján közlekedem. Vitatni lehet de betartani kötelező. Ha ez nem felel meg akkor van lehetőség, nem kötelező vezetni. Lehet olyan pozícióba kerülni, hogy változzanak a szabályok, ez is egy lehetőség!”

„Aki nem köti be magát, az a gyermekét sem köti be. Gyakorlatilag öngyilkos jelölt. Egy 30 kilométer/órás frontális ütközésnél, ha nincs bekötve, kirepül a szélvédőn. Aki azt gondolja, hogy ő a legjobb vezető és nem kell bekötni magát, az téved.”

Olyan, is akadt a hozzászólók között, akinek első kézből volt erről tapasztalata: „Egyszer az mentette meg az életemet, amikor egy kamion letarolt....”

Ellenpélda is akadt, ő nagyobb vitát váltott ki a többi hozzászóló részéről: „Sose! Egy baromságnak tartom! Eltörölném! Hagy döntse el mindenki, mennyire szeretne vigyázni magára!”