Elégedett vagy a városi buszok tisztaságával? – tettük fel a kérdést Facebook oldalunkon annak kapcsán, hogy bemutattunk egy videót a miskolci 16-os buszról. A felvételt egy buszsofőr készítette, aki így hívta fel rá a figyelmet, milyen koszos, szemetes a busz a nap végére.

A posztunk alatt olvasóink bizony nem éppen pozitív tapasztalatokat osztottak meg a miskolci buszok állapotáról. Szinte mindenki nemmel válaszolt és ezért természetesen az utazóközönséget tette felelőssé.

„Nem a buszok tisztaságával van a gond, hanem azok magatartásával, akik nem tudnak vigyázni a rendre és szemetesnek használják a járművet!” „A 16-os járat tisztaságát csak is kizárólag az ott közlekedő embereknek köszönhetjük.” „Nem, mert némelyik ember azt hiszi, hogy otthon van, és szétdobál minden szemetet. Biztosan ilyen a lakása is, az ilyen ember nem tanítja rendre a gyerekeit sem, azok követik a szülő példáját. Pl. Miskolc 16-os busz” – írták például többek között.

Nem csak a 16-os...

De többek szerint nemcsak a 16-os járattal van gond, hanem minden busszal a városban, más járatokon is koszosak az ülések és a padló. „Nem, borzalom, a szövet ülések koszosak, a földön szemét, az ablakok és a busz belseje régen látott fertőtlenítő lemosást.” „Sajnos inkább nem ülünk le, mert förtelem.” „Borzasztó koszos. Ragadnak a kapaszkodók. Leülni nem lehet már az ülésekre.” „Nem. Nagyon piszkos, szemetes. A villamos is. Más városban gyönyörű tiszta. /pl. Debrecen./” – adták válaszul többek között.

Illetve olyanok is akadtak, akik nem hagyták ki a lehetőséget, hogy kitérjenek a menetrendi problémákra. Így ilyen hozzászólások is akadtak: „Már buszt is ritkaság látni nem még olyat is ami tiszta” „Full lesz**om a tisztaságot. Csak menetrend szerint közlekedne!”