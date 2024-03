Így énekelt László Evelin A Dal 2024 döntőjében

Fotó: Bruzák Noémi

„Ahogy teltek a hetek, sok változáson és nagy fejlődésen mentem keresztül szerzeményem által. Annyi mindent kaptam az elmúlt időszak alatt: Kinyíltam, mint egy virág, így tanulságként a legfontosabb számomra az, hogy minél gondosabb és tudatosabb lépésekkel haladjak előre az utamon és ne halogassak tovább semmit, várván a tökéletes pillanatra, hiszen tettek teszik tökéletessé a pillanatot, nem pedig fordítva. Csak tennünk kell, amit őszintén magunkénak érzünk. Elég pozitív embernek tartom magam, ugyanakkor érzékenynek is - másképp nem is tudnék szívből énekelni, alkotni és előadni. Rá kellett eszmélnem arra, hogy az ember kiteheti - és ott hagyhatja szívét-lelkét a színpadon, kritikusai mindig akadnak majd, sőt... Most lesznek csak igazán. Nincs olyan dal vagy stílus, amit mindenki egyöntetűen szeretne és befogadna és ez talán jól is van így, de akik szeretik, azoknak sokat tudok adni és értük érdemes csinálni” – fogalmazza meg a tanulságokat az énekes.