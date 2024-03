Több mint egy évtizede annak, hogy az Ózdhoz közeli Hangonyon az általános iskola fűtését úgynevezett biomassza alapú rendszer biztosítja. Annak idején minta beruházásnak szánták az átalakítást, amely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Anyagi megfontolás vezérelte a helyi önkormányzatot, de a rendszert úgy alakították ki, hogy több épület ellátását is biztosítani tudja. Ezt kihasználva előbb a Polgármesteri Hivatalt csatolták rá, most pedig az a döntés született, hogy újabb intézményt vonnak be a körbe.

Fontos a zöld energia

– Önkormányzatunk mindig is előtérbe helyezte a zöld energia ügyét, az energiatudatosság, illetve megtakarítás fontosságát - fogalmazott a fejlesztéssel kapcsolatban Kovács Szilárd, Hangony polgármestere. - Korábban csak az általános iskolát fűtöttük biomassza-tüzelésre épülő kazánnal, majd a polgármesteri hivatal épületét is rákötöttük a rendszerre. Ezzel a döntéssel éves szinten, közel egymillió millió forintot spóroltunk a számlákon. Újabb lépésként a helyi bölcsődét csatlakoztatjuk rá a jól működő, faapríték-felhasználású fűtési technológiára. Az épületek egymáshoz való közelsége, illetve a kazán hatékonyabb kihasználtsága miatt indokolt a rákötés. Ezáltal újabb teret nyer Hangonyon a bioenergetika, és gazdaságosabb lesz az üzemeltetés.

A környező területekről a vágástéri hulladékok, valamint a lakossági gyümölcsfa-nyesedék is ide kerül. Próbaképp egy energiaerdőt is kialakítottak a faluban, az itt keletkező felhasználható alapanyag is a kazán működését segíti. Korábban, amikor még fedetlen területen tárolták az anyagot, vizesedés miatt akadtak gondok, de most már ezzel sincs semmilyen probléma. Kovács Szilárd szerint több haszna is van a kazánnak: olcsóbb az energia, munkahelyet biztosít a helyieknek, az intézményekben pedig a kellő hőmérséklet is biztosítva van.