Körülbelül egy hónap múlva, március végén ismét megnyílik az E-felvételi rendszere azok előtt, akik jelentkeztek valamelyik egyetem 2024 szeptemberében induló alap-, osztatlan- vagy mesterképzésére – írja a felvi.hu. Arra is kitértek, hogy az ügyintézési időszak kezdetével lehetősége lesz a felvételizőknek módosítani az adataikat, feltölteni a hiányzó dokumentumokat és ellenőrizni a közhiteles nyilvántartásokból származó dokumentumaikat, valamint egyszeri sorrendmódosításra is lehetősége lesz a jelentkezőknek, de új egyetemet és képzést ilyenkor már nem lehet felvenni a jelentkezések közé.

A jegyektől függnek a pontok

Azt is hangsúlyozzák, hogy mindezt legkésőbb július 10-ig tehetik meg a leendő hallgatók, továbbá ezen a felületen követhetik nyomon a dokumentumaik feldolgozottságát is, és a szerzett pontszámok is itt jelennek majd meg, ahogy a ponthatárhúzás után a besorolási döntés is. Azt, hogy egy-egy képzésre hányan jelentkeztek, március első heteiben teszik majd közzé.

A tanulmányi pontok ugyanakkor 2024-ben is a középiskolai érettségi bizonyítvány százalékos eredményeinek átlagából tevődnek össze, ez maximum 100 pont lehet. A másik 100 pontot az adott tantárgyak utolsó két tanult évfolyamán kapott év végi osztályzatainak összege adja, amit meg kell szorozni kettővel.

Egyetemek határozzák meg

A felvételi pontszámítás másik felét az érettségi pontok teszik ki. 2024-től az egyetemek maguk határozzák meg, melyik az a két tárgy, aminek az eredményét figyelembe veszik, és azt is előírhatják, hogy az adott tárgyból a felvételhez milyen szintű érettségit kérnek. A pontok számításában fontos változás, hogy a sikeres középszintű érettségi vizsga százalékos eredményének mindössze kétharmadát kaphatják majd meg pontszámként a vizsgázók, míg az emelt szintű vizsga százalékos eredményét továbbra is száz százalékban számolják.

Például egy 87 százalékos középszintű magyarérettségiért a diák csak 58 pontot kap, míg ha ugyanennyit teljesít az emelt szintű érettségin, akkor 87-et.

Pluszpontokat is kaphatnak

2024-től az egyetemek saját maguk dönthetik el, mire adnak többletpontot, a lista egyébként folyamatosan bővül.

Többletpont járhat például: az esélyegyenlőségért, a sporteredményekért, a tanulmányi vagy művészeti versenyeken elért eredményekért, a katonai szolgálatért, a szakképesítésért, az emelt szintű érettségiért és nyelvvizsgáért vagy nyelvtudásért. Ezeken kívül az egyetemek pluszpontokkal jutalmazhatják többek között a munkatapasztalatot és a kompetenciatesztek eredményeit is.