Kazincbarcikán ma 15 és 17 óra között bárki csatlakozhat az óriási húsvéti tojás festéséhez, ebben Hegedűs János BarcikArt-díjas művész is segíteni fog. Húsvéti tradicionális és „zöld” kézműves foglalkozás is lesz. 19 óráig családi fotózásra is lehetőség nyílik, egy kép nyomtatása teljesen díjtalan. A program ingyenes.