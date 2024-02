A tárlat része az Enyém-tiéd-miénk című sorozatnak, amelyben gyűjteményének ritkán látható, vagy korábban még nem kiállított darabjait ajánlja a közönség figyelmébe a Miskolci Galéria.

A kurátor Madarász Györgyi. Tőle tudjuk, hogy az idei válogatás elsősorban olyan fotóalapú művekből és grafikai lapokból áll össze, melyek a családi (erő)viszonyokat, a testvérek közötti kapcsolatokat, a generációk közötti egymásra hatásokat mutatják be. A szociokulturális környezet ábrázolása, vagy éppen annak a hiánya is izgalmas kérdéseket vet fel mindarról, ami a családban marad: a személyiségvonások, a titkok, az öröklött minták, a tehetség, a szeretetnyelv típusai, a mesék, anekdoták, a hagyományaink, az ünneplés mikéntje, vagy akár a szegénység. A kiállítás apropót ad arra, hogy a manapság kissé megcibált „család” szó értelmét és értékét tisztázza magában a néző. Gondolkodhatunk-e másképp ma a családról, mint korábban bármikor? Mit gondolunk a saját családunkról és hogyan viszonyulunk hozzá akkor, ha nincs is?

A kérdésekre a választ a néző adhatja meg. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a Miskolci Galéria – az Enyém-tiéd-miénk sorozat hagyományaihoz híven – iskolai- és osztályközösségeket is vár. Ők saját pedagógusaikkal, vagy a galéria múzeumpedagógusának segítségével dolgozhatják fel a témát.

A szerdai megnyitó Oltai Kata művészettörténész előadását is kínálta az érdeklődőknek, a Művészettörténet testközelből című sorozat részeként. Ennek a hiánypótló szériának az ötleadója és a kurátora Kishonthy Zsolt művészettörténész, és maga a sorozat a MissionArt Galéria, a Miskolci Kulturális Központ és a Miskolci Galéria közös szervezésében valósul meg. A szerdai programot jelentős érdeklődés kísérte.