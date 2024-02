Több százezer lövés évente

Magyarországon hetvenezer vadász van, akik évente több százezer lövést adnak le. Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője érdeklődésünkre elmondta, nagyon ritkán történik vadászbaleset.

„Vélelmezem, hogy nagyon régen lehetett a Bükkben, vagy a környéken hasonló eset, mint amilyen pénteken történt. Évente átlagosan 4-5 vadászbalesetet tartunk számon, legalábbis ami az elmúlt tíz évet illeti. Az pedig, hogy valaki olyan sérüljön meg, aki nem is vesz részt a vadászaton, még ritkább. Legutóbb 2020 májusában történt egy halálos kimenetelű baleset Szabolcs-Szatmár-Beregben, amikor egy kibiztosított vadászpuska a vadász kezében elsült, és eltalált egy több mint kétezer méterre lévő embert, aki a kertjében tevékenykedett. Ehhez rendkívül szerencsétlen együttállás kell – mondta el a szóvivő, aki felhívta a figyelmet: bizonyosan szerencsés, ha a túrázók láthatósági színű ruhadarabbal vagy lámpával hívják fel magukra a figyelmet, ha feltétlenül éjszaka szeretnének kint lenni a természetben.

– Alapvetően azonban nem az ő feladatuk, hogy elővigyázatosak legyenek, hanem a vadászoké, akik elméleti és gyakorlati vizsgát is tesznek, mielőtt engedélyt kapnak.”

Csak szakember rekonstruálhat

Földvári Attila feleslegesnek tartja a találgatásokat.

„Nem tudhatjuk, hogy pontosan mi történt, ezt csak egy szakértő, valószínűleg egy ballisztikus tudja rekonstruálni. A vadászlőszer lövedéke becsapódáskor deformálódik vagy szilánkokra pattan szét, roncsol, nem olyan, mint a katonai, ami sokszor átmegy a célponton. Ezentúl pedig gurulatot kaphat, azaz meg is pattanhat akár egy gallyon, amit a szél mozdított az útjába. Vagy egy lefagyott pocsolyán is megváltozhat az útja. Sőt a vadászatra szánt lövedék is átmehet a vadon, ha nem ér tömörebb szövetet vagy csontot. A kamarának pedig nincs hatásköre, hogy vizsgálatot indítson az ügyben, hiszen nem nyomozóhatóság. Egy dolgot tehetünk, kivárjuk a rendőrségi vizsgálat eredményét, ami után intézkedünk például az engedély bevonásáról, ha ez szükséges” – mondta.