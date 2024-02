Évek óta rendszeresen ölték őket

Most a rendőrség hivatalosan is megerősítette minden értesülésünket! Mint írták, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Bűnügyi Szolgálat Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztályán ősszel indult büntetőeljárás, miután felmerült a gyanú, hogy ismeretlenek szürke farkasokat pusztítanak. A nyomozás előrehaladtával körvonalazódott, hogy az elkövetők a vadállomány megtartása érdekében évek óta rendszeresen, illegálisan lövik ki a fokozottan védett szürke farkasokat, az állatok természetvédelmi értéke egyedenként 250 ezer forint.

A mindenre kiterjedő, alapos felderítést követően a nyomozók megállapították, hogy a gyanú szerint a természetkárosítással egy 33 és egy 49 éves putnoki, valamint egy 43 éves edelényi vadász gyanúsítható. A nyomozás arra is rámutatott, hogy a három férfi tisztában volt azzal, hogy a védett ragadozók pusztítása tiltott, hiszen mindannyian évek óta vadásznak, különböző vadásztársaságok tagjai. Az eljárás azonban nemcsak a védett állatok pusztításának körülményeire, hanem a megölt állatokból származó maradványok, tárgyak megszerzésének, valamint birtoklásának vizsgálatára is kiterjed, mivel ily módon is megvalósítható a természetkárosítás bűncselekménye.

Koponyák, fogazatok, adatok kerültek elő

Az NNI január 24-ére összehangolt akciót szervezett a három férfi elfogására, valamint a hozzájuk köthető ingatlanokban a kutatásokra, melyekben részt vett a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is, mivel az ügyben érintetteknek engedéllyel tartott vadászfegyvereik voltak.

A Putnokon, Felsőnyárádon és Edelényben tartott kutatások során a nyomozók számos, a gyanút megerősítő tárgyi bizonyítékot találtak, köztük elejtett farkasok koponyáját, fogazatát, valamint elpusztított állatokat tartalmazó elektronikus adatokat. Ezeket, valamint mindhárom férfi engedéllyel tartott vadászfegyvereit és lőszereit is lefoglalták. Az elejtett állatok tetemeit szakértő vizsgálja.

Szabadlábon védekeznek

Portálunk azt is megírta, hogy a három férfit végül hazaengedték, és nem indítványozták a letartóztatásukat, ezt szintén megerősítette a rendőrség.

„A három borsodi férfit – előállításukat követően – a környezeti bűnözés ellen fellépő nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Jelenleg mindegyikük szabadlábon védekezik.

A nyomozás tovább folytatódik, és nem kizárt további személyek büntetőjogi felelősségre vonása sem. Így a gyanúsítotti kör a jövőben bővülhet.

Múlt évben a jeladóval ellátott svájci farkas elpusztítása keltett nagy felháborodást a lakosság körében. Az NNI abban az ügyben is elfogta az elkövetőket” – emlékeztettek rá.