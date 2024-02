Ellepik a hajléktalanok

Egy idősebb hölgy - aki éppen szemeteli a kukákat és takarítja a területet - is tud az történtekről. Tudomása szerint egy asztalt, két darab új padot, egy lócát és a szökőkút környékén található biciklitárolót tulajdonították el. Történt ez annak ellenére, hogy ezek az eszközök rögzítettek, le vannak csavarozva a földhöz. (Megkérdeztük erről is a városházát, várjuk a választ – a szerk.) Tapasztalatai szerint az új padokat sok esetben nappal hajléktalanok használják, akik éjszaka behúzódnak a játszótéri eszközökbe, mert ott szélvédettebb, melegebb van. Ám arra is rámutatott, hogy az állapotok, amiket az otthontalan emberek maguk után hagynak, gyakran elkeserítőek. Hozzátette, hogy ez a helyzet leginkább a régebben épült játszótér esetében igaz.

Drogosok, dorbézolók

Egy középkorú férfi is mesél a tapasztalatairól: ő nem ritkán hajnalban is kisétál ide. A padokra nem szívesen ül le, mert volt már olyan eset, hogy majdnem emberi ürülékbe ült bele. Pár éves kisfiát sem szívesen hozza ide ki, ha mégis, akkor csakis a lekerített játszótér jöhet szóba. Nagy problémaként említi, hogy a közvilágítás hiánya miatt a főútvonal és Vigadó közti területe éjszaka szinte teljesen sötétségbe borul. Éjszaka ide kimerészkedni nemcsak félelmetes, hanem szerinte veszélyes is. Véleménye szerint az éj leple alatt hajléktalanok, dorbézoló fiatalok és drogosok találkozóhelye lesz a Népkert. Hallott ő is a lopásról, amin a fent elmondottak fényében egyáltalán nem csodálkozik.