„Az ebtelepnek a működése a város működésének egyik sarkalatos pontja, hiszen sajnos nagyon sok kóbor kutya van közterületeken. Az első ciklusban már kialakítottunk egy új európai uniós szabványoknak megfelelő, menhelynek minősülő ebtelepet, hiszen itt nem történik altatás, a gazdásítás az első számú célpont. Fidrus Péter ebtelepvezető nagyon sokat tesz ennek érdekében, és a jó kapcsolatainak köszönhetően ma egy hatalmas adomány csomagot sikerült kapni Budapestről, amit én is kipótoltam egy kis táppal. És nagyon fontos az állatoknak az is, hogy meg legyenek sétáltatva, az ilyen nyílt napok során ez egy érzékenyítés is a lakosság felé, az állatok pedig boldogak és jól érzik magukat”