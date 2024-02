A Csónakázó-tó partját és a körülötte lévő sétányokat is felújították a projekt keretében. Újjáépítették a Barlangfürdő közelében lévő két hidat is. Mint ismert, az egyiket, a mókusos-hidat szerették volna eredeti formájában megőrizni, de időközben kiderült, hogy korhadásnak indult a tartószerkezete, így helyette is vadonatúj hidat kellett készíteni.

Ki kellett volna vágni a fákat?

Valami nincs rendben a miskolctapolcai tó felújítása körül. Az erdő felé eső oldalon több helyen látszólag a part támfalához tartozó betondarabok állnak ki a kövek közül, néhány helyen nem is egységes a part. Olyan mintha a víz alámosta volna a partot. Az is erre utal, hogy a közvetlenül a parton lévő fák szinte beborulnak a vízbe.