FEBRUÁR 10 - SZOMBAT

Felsőzsolcai disznótoror

Február 10-én, szombaton tartják az I. Felsőzsolcai Disznótoros nevű, rendezvényt, melynek a felsőzsolcai Rendezvények Háza udvarán található kézilabda pálya ad helyet. Sokféle kóstoló – kolbász, toroskáposzta, egyéb disznótoros ételek és pálinkamustra is lesz, így most apa is megmutathatja főzőtudományát. A szakemberekből álló zsűri ismét könyörtelenül pontozza majd a nemes és vadon termett gyümölcsökből készült ágyas és érlelt pálinkákat, az önkormányzat pedig kegyesen díjazza a készítőiket. A Zsolca Táncegyüttes és az Agyagbanda zenekar önmagában megadja az alaphangulatot, míg a forralt bor és finom disznótoros ételek tetézik ezt. Részletek itt: www.felsozsolca.hu.

V. Tokaji Forralt Boros Disznóságok

Részletes program:

8.00: Hagyományos disznófeldolgozás kezdete, Fogópálinka elfogyasztása

9.00-: Hagymásvér reggeli, forralt bor kostólás, forró tea ízlelés

10.00-: Tepertő sütés, Hurka-kolbász töltés

11.00-: Disznótoros ebéd elfogyasztása folyamatosan

12.00-: Czabóka Manóka - interaktív gyermekműsor

20.00-: AFTER PARTY - Zenél Lakatos János - Prés Borbár

Egésznapos kirakodó- és gasztrovásár

A jó hangulatról egész nap gondoskodik: Lakatos János - mulatós zenész.

Síbörze

Sí- és snowboard felszerelések vásárát tartják szombaton a Bársony János Római Katolikus Általános Iskolában 8:30 és 13 óra között. Lesz minden, ami a téli sport szerelmeseinek érdekes lehet: sílécek, sícipők, síbotok, védőfelszerelések, kiegészítők, bukósisakok, szemüvegek, snowboardok, snowboard cipők, használt és új termékek, tanácsadás. Ingyenes belépés vásárlóinknak.

Bababörze

Megunt, de jó állapotban lévő, használt felnőtt és gyermek ruhák, játékok vásárát rendezik a Görömbölyi Művelődési házban (3516 Miskolc, Szolártsik Sándor tér 4.) 2024. 02.10-én, szombaton 09:00-13:00 között.

Nyílt nap

Várnak mindenkit szeretettel a megszokott módon 2024. február 10-én a Miskolci Állategészségügyi Telepen 10-14 óráig, azonban a séta napot kicsit megspékelik programokkal. Természetesen most is cél, hogy minden gyepis kijusson sétálni, de ezen kívül lesznek előadók, készülnek egy kis ügyességi pályával, amin a gyepisekkel tudtok végig menni, megválaszthatjátok a gyepi legjeit (legcukibb, legügyesebb stb.), tombola szuper ajándékkal és persze az elégetett kalóriák pótlásáról is gondoskodnak.

Kocsonyaszombat

Kocsonyaszombat 2024. február 10-én 11 órától a Mexikóvölgyben! Kapunyitás 11 órától, majd 12 órától harmonikázik Varga Lajos, 15 órától játszik az Agyagbanda. Ételkínálat: sertéskocsonya / füstölthúsos kocsonya / vadhúsos kocsonya / Tokaji libamájas kocsonya / sülthurka / sültkolbász / mazsolás-túrós lepény / juhtúrós lepény.

Szerelmes szauna show lesz Szikszón

Öt szaunamester tart tizennégy programot a városi uszodában, ahol a Valentin-napot afrodiziákumokkal, a farsangi hangulatot pedig fánkkal idézik meg. Mindemellett idénygyümölcsök, facsart gyümölcslevek és jó zene üdíti majd fel a páros pihenésre vágyókat. A rendezvény február 10-én, szombaton lesz délután 1 órától.

Vissza a városba - Miskolc

Mindazok, akik 2024. február 10-én szombat este elmennek a miskolci RockWell klubba - az egykori Boci Bárba - egy igazán különleges időutazáson vehetnek részt. 1974-ben innen indult az EDDA, itt állt először színpadra Pataky Attila, mint az EDDA énekese. 50 év után ez a koncert történelmi pillanat lesz.

OMEGA Testamentum koncert

2024. február 10-én szombat 20:00 órakor az Ady Endre Művelődési Házban Omega Testamentum koncert. Vendég zenekar: Stula Rock. A koncert Debreczeni Ferenc "Ciki" és zenekara tisztelgése az OMEGA életművének.