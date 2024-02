A történet egy a 3-as főközlekedési úton Mályi felől Miskolc irányába haladó autóssal esett meg egy vasárnap este. "A kistokaji elágazásnál lévő lámpánál szerettem volna bekanyarodni balra nagy ívben, hogy tankoljak az ott lévő benzinkútnál. Szabályosan megálltam a kanyarodó sávban, a piros lámpánál. Mellettem, a továbbra is egyenesen haladók sávjának lámpája is pirosra váltott, éppúgy, mint ahogyan szemben jövő forgalmi sávban is. Jobbról, Kistokaj felől egyenesen áthaladt a kereszteződésen egy autó a benzinkút felé tartó bekötő útra. Oda, ahova én is készültem. Majd újra zöldre váltott a lámpa a mellettem lévő sávban és szemből is. Mindezek után a változatosság kedvéért a következő variáció az volt, hogy mellettem piros lett, de szemben zöld maradt. Majd újra kezdődött az egész elölről..."

Várni, csak várni...

"Hosszú percek telnek el tehát, és csak tolulnak fel a kérdések bennem. Jó-e a lámpa? Mennyi idő lehet a maximum várakozási idő egy-egy piros lámpánál? Van-e erre szabály? Lehetséges, hogy szenzoros lenne a villanyrendőr előtti útszakasz, de nem érzékeli az autót? Mit tehet meg egy autós, ha hosszú perceken keresztül nem logikus a lámpák jelzési folyamata? Valójában lehetséges-e, hogy egyszer azt jelzi egy lámpa, hogy mindkét oldalról piros, de pár perc múlva csak az egyik oldalról lesz az?

Vizsgálják a problémát

Mivel valós esemény leírásáról van szó, megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. Kérdéseinkre a következő válaszokat kaptuk.

"A megkeresésében jelzett 3-as főúton lévő jelzőberendezés a társaságunk által meghatározott paraméterek alapján, úgynevezett forgalomfüggő üzemmódban üzemel, hétfőtől vasárnapig 6 és 22 óra között. A csomópont 65 másodperces alapprogram mellett maximálisan 65+43 másodpercre nyújtott teljes periódus idővel működik, ami azt jelenti, hogy ugyanazon forgalmi irány két szabad jelzése között akár 2 perc is eltelhet. A főirányok ilyen mértékű szabadjelzés idejét a 3-as főút igen nagy forgalma indokolja. A levelében kifogásolt forgalmi irányt is úgynevezett TraffiCam típusú járműérzékelő vizsgálja, a Miskolcról Kistokaj irányába haladó forgalmi sávot is aktívan figyeli. A főirányok zöld idő nyújtási paraméterei miatt nem azonnal váltanak zöld jelzésre, hanem csak a főirány nyújtott zöldidejeinek letelte után. A leírt forgalmi helyzetben a Kistokaj felől érkező jármű előtt meg kellett volna kapják a szabad jelzést. Ezt a forgalmi irányt és a hozzá tartozó TraffiCam típusú járműérzékelőt már többször vizsgáltuk hasonló bejelentéssel kapcsolatban, azonban vizsgálataink nem hoztak eredményt, mert sem a vezérlőprogramban sem pedig a járműérzékelőben és annak működésében nem találtunk hibát."

Sok tényezős eset

"Tapasztalatunk szerint az időjárás, a fényviszonyok, a gépjármű színe és a járműérzékelőhöz képesti gépjárműfelállás is közre játszhat abban, hogy egy-egy gépjármű nem kap szabad jelzést az aktuális periódus alatt. Vizsgálatainkat tovább folytatjuk és mindent megteszünk azért, hogy a jövőben hasonló forgalmi szituáció ne fordulhasson elő. A forgalomirányító jelzőberendezések programozása alkalmával a jelzőlámpák vezérlőberendezéseire kizárólag olyan program telepítése lehetséges, amely nem engedi meg a „felemás”, vagyis konfliktus helyzetet előidéző működést."