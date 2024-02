Utcabútorok tűntek el a Népkertből, írtuk portálunkon kedden. Járókelőket kérdeztünk, mit tudnak a történtekről, ők úgy hallották, egy asztalt, két darab új padot, egy lócát és a szökőkút környékén található biciklitárolót tulajdonították el. Panaszolták, hogy rémes állapotok uralkodnak egyébként a Népkertben: napközben hajléktalanok alszanak a padokon, akik éjszaka behúzódnak a játszótéri eszközökbe, mert ott szélvédettebb, melegebb van. Mint mondták, elkeserítő a helyzet, a sok szemét, és azt is, hogy éjszaka – miután gyér a közvilágítás – dorbézoló fiatalok, drogosok találkozóhelye lett a Népkert.

Még akkor kérdéseket is küldtünk a témában a városháza sajtóosztályának, akik válaszukban megerősítették, hogy valóban tűntek el utcabútorok, pontosabban egy darab „Forrás” típusú asztal és két „Forrás” típusú, háttámla nélküli lócáról érkezett jelzés a Városgazdákhoz, arról viszont nem tudnak, hogy kerékpártárolót is elvittek volna.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen intézkedéseket terveznek az ügyben, a következőt válaszolták: „Az önkormányzat minden ismeret birtokában megteszi a megfelelő intézkedéseket az utcabútorok eltűnésével kapcsolatban".

Mivel ebből a mondatból nem derült ki, hogy tettek-e rendőrségi feljelentést, így újabb kérdéseket küldtünk a sajtóosztálynak, várjuk a válaszokat.

Újra a helyszínen jártunk

Mindenesetre csütörtökön újra a helyszínen jártunk, és megtaláltuk a helyet, ahonnan ellophatták a padot és a lócákat, amelyeket egyébként december elején, azaz két és fél hónapja helyeztek ki. Egyértelmű, hogy korábban le voltak csavarozva, hiszen a szomszédos, még meglévő utcabútorokat csavarokkal rögzítettek egy betonlaphoz. Felmerült bennünk a kérdés, hogy hogyan vihet el úgy valaki három, elég súlyosnak tűnő tárgyat, hogy senki nem veszi észre. A szökőkút környéke még a lámpák által jobban megvilágított területre esik. Kocsival álltak meg a környéken? Hol? Vagy kézben cipelték el a bútorokat? Ez esetben egy ember biztosan nem tudta megcsinálni.

A Népkertben tapasztalt kaotikus állapotok újabb kérdéseket is felvetettek amelyeket szintén továbbítottunk a városháza sajtóosztályára, ha megkapjuk a válaszokat, frissítjük cikkünket.