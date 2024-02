Kikéri a Földes Gimnáziumot a tankerülettől a Miskolci Egyetem, így ez a középiskola egyetemi fenntartásba kerülne – elsőként számolt be portálunk január elején a helyi oktatást is érintő fejleményről. A kezdeményezésről már szavazott a tantestület, és a szülők is támogatták a fenntartóváltást. Az üggyel kapcsolatban kifejezte szándékát az egyetem és a miskolci önkormányzat is.

A minisztérium dönt

„Döntés előtt áll a dolog, döntéselőkészítési folyamatban vagyunk. A Miskolci Egyetemen is folyik pedagógusképzés, van gyógypedagógia alapszakunk, de az osztatlan tanárképzés az, ami a kezdetek óta bővül. Legutóbb természettudományi tanár szakokkal például, ebben a felvételi ciklusban matematika, fizika, informatika tanár szakokat is hirdetünk, a korábbi évekből pedig van földrajz – mondta el Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora. – A képzésnek szerves részét képezi a szakmai gyakorlat, a hallgatóink a megye több intézményében részt vesznek ebben, ez a jövőben sem fog változni. De Magyarországon minden egyes pedagógus képzést folytató egyetemnek van gyakorló gimnáziuma. Mi azért gondoltuk már 2020-ban, hogy szükségünk lenne egy ilyenre – tette hozzá. „Hosszas tárgyalások előzték meg az egyetemen is, hogy milyen formában akarjuk. Gondolkodtunk rajta, hogy melyik gimnázium lenne a legcélszerűbb, és a Földes neve merült föl. Jelenleg is a hallgatóink nagy számban teljesítenek ott szakmai gyakorlatot, illetve a Földesből tanár kollégákat vontunk be a képzéseinkbe, régre nyúlik vissza a szakmai kapcsolatunk. Az Arany János Tehetséggondozó Program működik a gimnáziumban, ami a harmadik missziós tevékenységünk, a társadalmi felzárkóztatás céljaiba illeszkedik. Továbbá náluk van egyedül a miskolci intézmények közül digitális középiskola, ahol érettségit lehet szerezni – sorolta a rektor. – A végső döntés minisztériumi szinten születik meg. Amennyiben a Belügyminiszter úrtól támogatást kapunk erre, május 31-ig le kell bonyolítani az átadás-átvételhez szükséges előzetes minisztériumi tárgyalásokat. Aztán a nyári átállást követően 2024. szeptember 1-től a Földes Ferenc Gimnázium az egyetem fenntartásába kerülhet. A Földes tantestülete életében ez azt jelentené, hogy a rektor az iskola igazgatójának a munkáltatója lenne, az iskola dolgozóinak továbbra is a gimnázium igazgatója maradna a munkáltatója” – tudtuk meg a Miskolci Egyetem rektorától.