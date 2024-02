Közmegelégedésre készült el tavaly nyáron a Tokaj és Bodrogkeresztúr közötti kerékpárút. Az új kerékpárutak építésének infrastrukturális jelentősége mellett - segíti például az emberek munkába járását - fontos szerepe van a turisztikai szempontoknak is. Egyre terjedőben van a kerékpáros turizmus, amely igazán kiváló minőségű kerékpárutakon képzelhető el.

Lezárták a kritikus szakaszt a kerékpárúton

Fotó: Ádám János

Nagyon jó példa minderre a tokaji Kopasz-hegy körüli kerékpárút, amely immár készen van és remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a kirándulni vágyóknak és a sportkedvelőknek.

Üröm vegyült az örömbe

Nem kis üröm az örömben, hogy a Tokaj és Bodrogkeresztúr közötti részen az egyik rész jelenleg nem használható, mert egyszerűen beomlott a Bodrogba a kerékpárút egy szakasza.

A boon.hu 2023. ősz elején részletesen beszámolt arról, hogy Bodrogkeresztúr és Tokaj között a kerékpárút menti területen megcsúszott a rézsű, ráadásul a vis majornak minősített helyzet részben az állami kezelésben lévő országos mellékutat is érintette.

Akkor a havaria helyzetre való tekintettel, a közlekedők biztonsága érdekében a 7,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladását korlátozó intézkedést vezettek be a szakemberek és a kerékpárút felőli forgalmi sávot is lezárták. Így azóta jelzőlámpás forgalomirányítás volt érvényben.

Ideiglenes állapot

Azért, hogy a további rézsűcsúszást megakadályozzák, és a végleges helyreállításig legalább félpályán haladhasson a forgalom, a szakemberek egy védfal építési munkáit kezdték el 2023. szeptember 11-én, hétfőn.

A szádolási, vagyis védfal építési munkák idején teljes útzár volt érvényben, a munkák befejezésével pedig szeptember 17-től pedig már újra félpályán, jelzőlámpás irányítás mellett haladhatott a forgalom.

Egyúttal a 7,5 tonnás súlykorlátozás is érvényben maradt a további beavatkozásokig. A végleges helyreállítás egy összetett feladat, amelyhez részletes és átfogó tervezés szükséges.

Hosszú folyamat lesz

Mint képgalériánk is bizonyítja, a helyzet azóta sem sokat változott, a kerékpárút ezen a szakaszon teljességgel használhatatlan, és továbbra is le van zárva a közút kerékpárút melletti sávja, a forgalmat pedig továbbra is rendőrlámpa irányítja.