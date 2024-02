„Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén jelenleg a Tiszán, a Bodrogon, a Taktán és a Sajó torkolati szakaszán van érvényben árvízvédelmi készültség. Nappali figyelő- és őrszolgálatot látnak el munkatársaink a védvonalakon első- és másodfokú árvízvédelmi készültség keretében közel 334 kilométeren. Működési területünkön a vízmozgás már legnagyobbrészt apadó, vagy stagnáló, gyenge áradás már csak a Tisza Tiszapalkonya alatti szakaszán jellemző" – tájékoztatott Pál Sára, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság PR referense.

Kisebb esőzés

A vasárnapi nap folyamán jellemzően csapadékmentes időjárásban volt részünk. Hétfőn napközben elszórt jelleggel gyenge esőre lehet számítani, folytatta a vízügyi igazgatóság munkatársa. Mint jelezte: működési területükön még az esti, éjszakai órákban is előfordulhat kisebb esőzés. A Tisza vasárnap reggel óta apad Tokaj térségében, délután a Tiszalöki Vízlépcsőnél is bekövetkezett az árhullám tetőzése. Tiszapalkonya térségében tegnap este kezdődött meg a folyó tetőzése. Tiszakeszi térségében még tart a gyenge áradás, de napközben itt is megkezdődik a vízállások stagnálása. Tiszabercelnél hétfőn készültségi szint alá süllyednek a vízállások. Tokajnál a vízszintek II. fokú készültségi szint alá történő csökkenése a holnapi nap folyamán várható, készültségi szint alatti vízállások kialakulására leghamarabb csütörtökön vagy pénteken lehet számítani.