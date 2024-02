Idézünk a tíz évvel ezelőtt kinyomtatott riportból: "Bejutottunk szombaton este a kocsonyafarsang művészsátrába. Miközben Korda György jóízűen falatozta a miskolci kocsonyát, párja, Balázs Klári óriásit sikított. Kiderült ugyanis, hogy az a húsdarab, amit előhalászott tányérja mélyéről, nem más, mint egy békacomb. Gyuri bácsi kissé megkorholja Klárikát, miért sikoltozik, de aztán készülődni kezdenek, hiszen pár perc múlva az Erzsébet téri színpadon énekelnek, és egyelőre még a fellépőcipő sincs meg. Korda György azt mondja, nagyon izgul, hogy időben át tudjon öltözni.

– A kocsonya finom volt, de azért én is meglepődtem, hogy békából is főzik. A mondást ismerem, hogy »pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka« , de azt nem gondoltam, hogy meg is kell enni – csodálkozik a művész."