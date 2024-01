A Boon.hu cikkek sorával kíséri végig a Diósgyőri vár szomszédságában lévő - Tündérkertként népszerűvé vált - park hányattatott sorsát. Lassan tényleg a történelemkönyvek lapjain lesz majd csak fellelhető az az időszak, amikor - a miskolciak és az ide látogató turisták nagy örömére - nemcsak a szó szoros értelmében, hanem programjaiban is virágzott a park. A Vaszil Gábor miskolci válalkozó által bérelt területen általa működtetett terület egészen 2021. őszéig valóban igazi tündérkertként működött, a gondozott parkba, a szemgyönyörködtető fák, virágok, bokrok, cserjék közé ezrek jártak kikapcsolódni, feltöltődni. Turista vonzók voltak a rendezvények, a működő klasszikus körhinta és a kávézó, amely különleges étel- és italélményekkel várta az arra járókat.

A 2021. ősze azzal köszöntött be, hogy - mint fogalmaztak - ideiglenesen bezárnak a Tündérkert attrakciói: bezárt a kávézó, a parkban elhelyezett kültéri szobrok eltűntek, a körhintát leállították és vászonnal borították be. A „rövid leállás” a mai napig tart. A park létezik, de vegetál, és turistavonzó attrakciók sincsenek benne.

Venné, vinné...

A gondok gyökere oda vezet vissza, hogy a park említett gazdája bérli az eredendően Miskolc birtokában lévő területet, de - természetszerűleg - szeretne tulajdonosává válni. Ettől maga az önkormányzat sem zárkózott el. A feloldandó ellentmondás, hogy a terület ivóvízbázis-védelem alatt áll, ezáltal jelenleg nem eladható. A Tündérkert alatt ugyanis a város egyik ivóvízbázisa, a Tavi-forrás található. A park mellett van a Mivíz Miskolci Vízmű Kft. vízműve, ami a Tavi-forrást kezeli.

Egy vízügyi hatósági vizsgálatnak kell megállapítania, hogy mi a helyzet. Ezen (is) múlik tehát a terület további sorsa. A környezetvédelmi, vízügyi hatóság által tavaly elrendelt vízügyi, talajtani vizsgálatok célja tehát, hogy minden kétséget kizáróan megállapítsa, hogy a jelenleg vízvédelmi területnek minősített részen a Tündérkerten folytatott tevékenység szennyezheti-e az ivóvízbázist. Ezeket a vizsgálatokat folytatták le tavaly. Már csak a határozat várat magára.

A tervek a fiókban maradnak

Tavaly Vaszil Gábor, a Tündérkert gazdája kérdésünkre azt mondta, hogy az ő tudomása szerint az elvégzett geofizikai mérések szerint a a terület alatt a védő talajréteg elegendő vastagságú és minőségű. Ez alapján megalapozottnak tűnik, hogy a Tündérkertnek ne kelljen vízvédelmi területnek lenni. Minderről a hivatalos vizsgálati eredménynek és az azzal kapcsolatos jelentésnek - első nekifutásra - tavaly ősszel kellett volna véglegesednie. Úgy van, hogy a határozat birtokában a miskolci önkormányzat dönthet, hogy eladja-e a területet.

Vaszil Gábor azt mondta, hogy amennyiben az önkormányzat a határozat birtokában gyorsan lép, akkor szinte azonal ő islép, és újra valdi élet költözhet a Tündérkertbe.

Nincs még eredmény

A Tündérkert sorsával kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a miskolci városháza sajtó osztályának. A válaszból a következőt tudtuk meg: "A vízügyi hatósági eljárás jelenleg is zajlik, az önkormányzat csak annak zárultával, a hatósági határozatban foglaltak ismeretében tud további lépéseket tenni."