Janár 20., szombat

06.00

Falusi disznóvágás

Jósvafő, Jósvafő étterem

A régi hagyományok felelevenítése, átélése. Egész napos élőzene, háromszor svédasztalos étkezés vár mindenkit Jósvafőn.

07.50-15.00

Kisgyőr és Görömböly közt bolyongva - Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap látogatással

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete és Hauer Tamás Péter

Túra típusa: gyalogos

Tájegység: Bükk

Idei első túrámon egyik kedvenc helyemre, Kisgyőrre látogatunk ki. Megnézzük a község nevezetességét, a Faragott Golgotát. A Mária úton indulunk Kékmező felé, ahol a tisztáson megpihenünk.

A Mocsolyás-völgyön át kapaszkodunk fel túránk csúcspontjára, a Csókási-szirtekhez, ahonnan szép kilátás tárul elénk a Csókás-völgy felett.

Innen a régi piros sáv turistaút nyomán megyünk Tapolcáig, ahol kitekintünk a Várhegyről, majd a Szent Kereszt-hegyen át árkezünk meg Görömbölyre, ahol lehetőség lesz a Forralt bor és Tepertő Nap finomságait kipróbálni.

A Görömbölyi Forralt bor és Tepertő Nap 2024. január 20-án Miskolc Görömbölyön kerül megrendezésre. A finom helyi forralt borok és a tepertő, valamint a jó hangulatot biztosító kísérő rendezvények sok látogatót vonzanak.

A vendég előadók a rendezvény teljes ideje alatt szórakoztató műsorokkal hívogatják a látogatókat. A forralt borokat és pálinkákat, illetve a helyben készített tepertőt és a disznótoros finomságokat is alkalmunk nyílik megkóstolni.

www.fesztivalportal.hu - Görömbölyi Forralt bor és Tepertő Nap

A túra útvonala részben ritkán járt erdészeti útvonalakon halad, előfordulhatnak nehezebben járható, benőtt szakaszok. A túrát elsősorban rendszeres túrázóknak ajánljuk.

Útvonal: Kisgyőr, autóbusz-váróterem - Faragott Golgota - Hosszú-dűlő - Kékmező - Mocsolyás-völgy - Csókás-tető kilátóhely 449 m - Kis-kőmázsa - Vizes-pince - Püspök-bokor - Várhegy 222 m - Szent Kereszt-hegy - Görömbölyi pincesor

Táv: 18,0 km

Szint: + 416 m / - 484 m

Túravezető: Hauer Tamás Péter

Elérhetőség: [email protected]

09.00-10.00

Baba masszázs Szűcs Zsófiával

Ifjúsági Ház, Miskolc

indul 6 hónaptól 3 éves korig

Foglalkozások: csütörtök 17:30-18:30, szombat 9:00-10:00

Csoportvezető: Szűcs Zsófia

Részvételi díj 1 alkalom: 6000 Ft

Bejelentkezés minden alkalomra szükséges!

Információ: 06-46-412-508

Miskolci Kulturális Központ, Ifjúsági Ház Miskolc, Győri kapu 27./A.

Kiknek ajánljuk?

Minden anyukának, akik szeretnének gyermekükkel közösen kikapcsolódni és kicsit mozogni. A babamasszázs az egyik legjobb módszer, amivel a szülő segítheti gyermeke fejlődését, mivel rengeteg jótékony hatása van. Segíti a babák szellemi fejlődését, erősíti az immunrendszerüket, emellett javítja a testük mozgáskordinációját. Növeli a mama önbizalmát, a picivel a kapcsolatuk sokkal harmonikusabb lesz, az érintés hatására a babában kialakul a bizalom a szülő irányába.

09.00-10.00

Fogyitorna Városi Melindával

Ifjúsági Ház, Miskolc

Első ingyenes interaktív foglalkozás.

További foglalkozások szombatonként 9 órától

Csoportvezető: Városi Melinda

Részvételi díj: Havi 4 alkalmas bérlet 6000 Ft

Jegy 1 alkalomra 1600 Ft

Információ: 06-46-412-508

Kiknek ajánljuk?

Régi, kedvenc csoportvezetőnk tér vissza az Ifjúsági Házba, hogy motiválja az új évben a fogyni vágyókat. Nagy túlsúllyal is meg lehet találni azokat a mozgásformákat, amikkel ízületet kímélően lehet égetni a kalóriákat. A sikeres fogyás kulcsa a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott étkezés. Akik plusz kilókat cipelnek magukon, azok tapasztalhatják a kezdeti időszakban, hogy viszonylag gyorsan leolvad a felesleg, majd hirtelen stagnálni kezd a testtömeg- ilyenkor sem szabad feladni. A türelem és a kemény munka meghozza az eredményét. Ha szeretnél csoportban edzeni és támogatást kapni az új évben várunk!

09.00-12.00

Baba- és gyerekruhák, játékok börzéje

Ady Endre Művelődési Ház

Használt, ám jó állapotban lévő baba- és gyermekruhák, megunt játékok börzéje 2024. január 20-án és február 17-én, 9-12 óra között az Ady Endre Művelődési Házban.

Árusításhoz asztalt lehet foglalni asztaljegy megvásárlásával nyitvatartási időben személyesen az Ady Endre Művelődési Ház (Miskolc, Árpád u. 4.) ügyfélszolgálatán. Asztaljegy ára: 2.500 Ft/nap

A továbbiakban minden hónapban tervezzük a börze szervezését, kérjük, kövesse oldalunkat a pontos dátumok miatt!

09.10

Varbói sörözés

Vasutas Természetjáró Baráti Kör eseménye, Majális Park

Találkozó: Miskolc, Majális park, 9:10-kor.

Odautazás: Miskolc, Búza-térről 8:50-kor induló autóbusszal.

Útvonal: Majális-park (216 m) – Bakancsos söröző (212 m) – Sanofi (231 m) – Lilla-barlang (399 m) – Kő-lyuk-barlangok (437 m) – Andó-kút (362 m) – Varbó (187 m).

Táv: 14 km. Szint: 350 m.

Visszautazás: Varbóról 16:00-kor induló autóbusszal Miskolcra, illetve Kazincbarcikára.

Nehéz, költséges túra! A túravezető fogyasztását, a túratársak kötelesek fizetni!

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK, Bánréve.

Tel.: (30)–190–84–06.

E-mail: [email protected]

10:00

XIV. Görömbölyi Forralt Bor és Tepertő Nap

Miskolc-Görömböly, Szolártsik tér 2.

2024. január 20.

11.00 Kalamajka Bábszínház

11.30 Benedek Elek Tagóvoda és a Görömbölyi Általános Iskola

12.00 Görömbölyi ökumenikus Vince napi vesszőszentelés

12.30 Tapolcai Kerek Kórus

13.00 Számadó Zenekar

14.00 Sándor Ferenc szaxofonművész

14.30 Közkedvelt dallamok - Gáspár Anni és Hornyák B. Fanni

15.00 Romano Teatro

15.30 Jégvarázs interaktív gyermekműsor

16.30 Cselepák Balázs és a Zenita ifjú tehetségei

17.00 Nahaj fivérek

18.00 Agyagbanda

19.00 Sztrapacska Blues Band

20.00 Dj. LuiBig retro disco

10.00-17.00

MEGA játszóház Ózdon

Ózdi Városi Sportcsarnok

Új légvárak és a legnépszerűbb nagy játékaink, TAP-Light...

Tiszta környezetben, biztonságos játékokkal játszhatnak a gyerekek. Mozoghatnak, ugrálhatnak.

Különleges légvárak ilyeneket máshol nem lehet látni.

Csúszdák, melyeken a kisebb és a nagyobbacska gyerekek is biztonságban játszhatnak. Itt nem probléma, ha a szülő segít felmászni a gyerekének.

Itt lesz a TAP-Light ez a fantasztikus, XXI századi játék, mely megmozgat minden látogatót. Azonnal érthető szabályokkal minden korosztálynak ajánlott. Fejleszti a gondolkodást, a reflexeket, a térlátást és a mozgás koordinációt!

Járgányaink különlegesek. Az akkumulátoros Ferrari autóink, nagyon gyorsak. Ügyesen lehet vele haladni is és természetesen ütközni is.

Van játékunk az 5 évnél fiatalabb gyerekek számára, melybe a szülők is bemehetnek.

A vidám hangulat pedig alap nálunk...

Gyermekjegy egy órára 2800 Ft, Kísérőjegy 800 Ft

Gyermekjegy két órára, egyszeri belépésre 3800 Ft.

Az egész napos, korlátlan jegyünk 4800 Ft, mellyel többször is be lehet lépni.

Kövesd az oldalunkat és nem maradsz le a hírekről. Kérjük lapos talpú cipőben érkezzetek.

10.00-12.00

Múzeumi Matiné

Miskolci Színészmúzeum -Thália-ház

Színházi mese, bábkészítés, jelmezes beöltözés, társasozás: játszóházzal várják a családokat!

10.00

Aprók tánca

Don Bosco Sportközpont, Kazincbarcika

Tánc- és zenetanulás kisgyermekes családoknak

10.00-16.00

Zsolt Hortobágyi és "Valahol a rengetegben..."

Tematikus túrák Zsoltival eseménye

Bükkszentkereszt, Magyarország

Időtartam: 6 óra

Közeli helyeken I. túra a Miskolc-tapolcai kőfejtőhöz

A túra indulása: 10-kor találkozó Bükkszentkereszten a büfésor mögötti parkolóban (érdemes tömegközlekedéssel jönni mert a túra végpontja Miskolc -Tapolca, s ki a városhoz közel él, könnyebb haza jutnia, kik esetleg Bükkszentkereszten szálltak meg vagy ott élnek, azok a helyközi tömegközlekedési járatokkal juthatnak haza.

A túra hossza: 15 km, 100 m szintemelkedéssel

Részvételi hozzájárulás: 1500 forint, diák 14 éves korig ingyenes

A túra leírása:

A „Közeli helyeken” egy 3 helyszínből álló túrasorozat az esztendőre mely az egykor oly imponáns hegyeink, dombjaink ember okozta tájsebeit hivatott bemutatni, az őseink pár száz esztendővel ezelőtt is használták s bontották a természet adta ormokat, termelték erdeit, azért hogy egy mára már kihalt ősi mesterséget a mészégetést gyakorolják, illetve házaikhoz alapanyagot biztosítsanak. Később a technika fejlődésével s a népesség igényeinek növekedésével, már nagyobb mértékben folyt a felszíni kőfejtés, bár a termeléssel szinte mindenütt felhagytak már a környéken , ám intő bizonyítékai az embernek ma is láthatóak hisz tevékenysége, tájátalakító munkája során hegyeket mozgattak meg az elődök. A 3 helyszín hová elfogunk látogatni az esztendő során : A Miskolc –tapolcai „Nagy kőmázsa” kőfejtő, Nyavalyás hegyi kőfejtő , a Kisgyőri palabánya.

A most esedékes túránk a „közeli helyeken” I. állomása a Miskolc-tapolcai „Nagy kőmázsa” kőfejtő környékének meglátogatása, érdekes megfigyelni ezen a területen miként hódította vissza a természet szinte teljes mértékben , az ember okozta tájsebeket, s fordította saját hasznára. Sajna a bányaterület egésze magánterület, épp ezért csak távolról fogjuk csodálni, miként vette vissza a természet azt a tájat mi igazán sosem volt az emberé.

14.00

Borbély Zsolt Attila: Kárpát-medencei étteremkalauz könyvbemutató

Mád, Demetervin Pincészet

Közel 450 étterem részletes bemutatását és értékelését tartalmazza az az egyedülálló, 1500 színes fotóval gazdagon illusztrált, igényes kivitelezésű kötet, amely a Kárpát-medence Intézet gondozásában látott napvilágot.

14.00-20.00

Open 1/28 RC autózás

Borsodi RC Modell Fórum és Sajóörösi Vitalitás Sport Egyesület eseménye

Sajóörös Községi Művelődési Ház

RC modellben kicsi de, élményben nagy!

17.00-19.00

A Nap éve - asztrológiai előadás

Menta Mozgásház és Fejlesztő Központ (Miskolc, Szemere u. 16.)

Az előadást online is lehet követni a Google Meet-en keresztül vagy utólag megnézhető.

2024. mozgalmas év lesz. Rengeteg eddig halogatott probléma megoldása égetővé válik! Nyakig vagyunk mindenféle válságban és úgy tűnik az emberiség nagyon rossz irányba halad! Az alábbi problémákra próbálunk az asztrológia szemüvegén keresztül rátekinteni:

A történelem során még sosem volt ilyen magas a születéskor várható élettartam. Ennek következménye, hogy jelenleg 6 generáció „kénytelen” együtt élni. De egyenlőre úgy tűnik ez inkább átok, semmit áldás. A jelenlegi döntéshozók miért nem törekszenek a megoldásra? Miért mélyítik csak még jobban a válságot?

Valóban megoldást jelenthet az alternatív energia, Chat GPT, mesterséges intelligencia, robotika, bio-, öko, vegán-, hulladékmentes, szelektív- stb. mozgalmak?

Az internet hogyan változtatja meg a fiatal generációk agyát? Milyen jövőt hoz létre a mai Alfa-generáció?

Az emberek személyes életére milyen kihatással van a gazdasági válság, értékrend válság, háborúk, globális felmelegedés, túlnépesedés, szennyezés?

Lesz kiút a káoszból? Hosszabb távú előre tekintés. A jövőbe vetett hit. A technológia tényleg megold helyettünk?

A 12 asztrológia jegynek mit hoz a 2024-es év?

Az előadás első felében 2024. legfontosabb időszakait, dátumait, általános érvényű történéseit vesszük végig, majd a második felében általános előrejelzést készítek a 12 jegyre vonatkozóan!

2024 a Nap éve lesz, melybe négy napfogyatkozása is sor fog kerülni. Ezek március 25-re, április 8-ra, szeptember 17-re és október 2-ra fognak esni. Ezek rákényszerítenek, hogy elgondolkodjunk személyes életünk irányán!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Bővebb információ és jelentkezés: [email protected]

19.00

Újévköszöntő Vigadalom

Ady Endre Művelődési Ház

Fergeteges estére számíthatnak a nézők Buch Tibor és barátai nagyszabású újévköszöntő gálakoncertjén. A műsor a jól ismert örökzöld slágerek mellett, operett válogatások, magyar nóták, musical, film és világzenei klasszikusokon keresztül egy igazi zenei utazást kínál, mely a művészekre jellemző virtuóz előadásmódban, rengeteg humorral és egy csipet beszélgetéssel van fűszerezve. A vidámság és a jó hangulat garantált! Az estén Buch Tibor mellett olyan neves művészek lépnek fel, mint Horgas Eszter fuvolaművész, Lőrincz Judit operaénekes, Horváth Elemér Emi hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész.Az este fantasztikus koncertélményt ígér minden érdeklődő számára.

20.00

István a király rockopera 40. éves koncerturné

Miskolc Városi

20.00 Belga koncert a miskolci Helynekemben

20:00 Kapunyitás

21:30 Koncert

A koncerteket 18. életévét be nem töltött személy, csak nagykorú kísérő felügyelete mellett látogathatja.

A koncertek után Video Disco.

A koncerten résztvevők számára a program ingyenesen látogatható.

21.00

Eastern Rust /Jackrange

Nádas Söröző, Tiszaújváros

Újra rock koncert a Nádasban! Két tiszaújvárosi zenekar lép fel. Először játszik hazai közönség előtt a Jackrange, illetve a Lords Of This World tagjaiból alakult, saját dalokkal operáló formáció, az Eastern Rust is bemutatkozik.

21:00 - Jackrange

22:00 - Eastern Rust

A belépés ingyenes!

Január 21., vasárnap

07.30

Vasárnapi terep

Spartan Race Training Group Miskolc eseménye

Hámori-tó

Talàlkozó: vasárnap (2024. 01. 21.), 7.30, Lillafüred, Hàmori-tó melletti kavicsos parkoló.

Tàv: 15 km

Szint: 500 m

Vàrunk mindenkit szeretettel!

07.55

Téli Bükk egészségkarbantartó túra

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület eseménye

Kazincbarcika Autóbuszállomás

Indulás: 07.55-kor a budapesti busszal Bélapátfalvára.

Útvonal: Bélapátfalva – Homonna-tető – Galya-tető - Kopasz-galya – Szélső – Középső-ormok, - Szász-bérc – Bélapátfalva

Az út során, több helyen élvezhetünk szép kilátást, jól járható utakon tempósabban is haladhatunk.

Közepesen nehéz túra, mely nem igényel bővebb leírást, mivel többnyire már ismert utakon haladunk.

A túra hossza 18 km, szintemelkedés: 550 m

Hazautazás: remélhetőleg 15.00-kor a budapesti busszal, ha nem, akkor csak 17.00 órakor.

Túravezető: Vannay Ilona

9:00-13:00

Miskolci Termelői Nap

2024. január 21-én vasárnap 9 és 13 óra között kerül megrendezésre kivételesen a Szent István Téren.

10.30

Répamese - bábos bohócszínház a miskolci Csodamalom Bábszínházban

Azok az iciri-piciri mesék, amelyek akkorkák, hogy elférnek a tenyerünkben, mégis felnyúlnak az égig, annak ellenére, hogy picurkák, annyira szívósak, úgy belegyökereztek az anyaföldbe, mint az a híres répa, amit nem lehet egyedül kihúzni. No, hát kapaszkodjunk össze, s húzzuk együtt! Szakadjon vele a sok mondóka, nyúlfarknyi mese, kiszámoló, versike, és szakadjon a nevetés! Az utóbbiról két szeleburdi mesélő gondoskodik.

A végén talán még fütyülni is megtanulunk!

Versekből, mondókákból összeállította és rendezte: Szabó Attila

Játsszák: Nánási Brigitta és Czéh Dániel

Látvány-és bábtervező: Nagy Kovács Géza

A bábokat és díszleteket készítették: Bódiné Kövecses Anna, Fekete Hajnalka, Szijártó Éva, Nagy Kovács Géza

Zene: Csernák Samu

Ajánlott 3 éves kortól

Időtartam: 40perc

Balesetvédelmi okokból, a jegyváltás mindenkinek (ölben ülő csecsemőnek is) szükséges. Megértésüket köszönjük!

13.00

Sétáltatás Betti Menedékében

Múcsony, Élmunkás út 20. Óvoda parkoló

Ismét várunk titeket Betti Menedékébe, hogy egy nagyon boldog vasárnapot szerezzünk kutyusainknak. Csak gyertek el 13.00-ra a Menedékhez, válasszatok egy kutyust és sétáljatok vele egy nagyot a dimbes-dombos területen a szomszédban

16.00

Petrovics Zsuzsanna írónő könyvebmutatóval egybekötött összművészeti délutánja

International Humanitarian Federation (Miskolc, Hunyadi utca 4.)

Új év!

Új helyszín!

Új emberek!

Remélem találkozunk!

Sok szeretettel várok mindenkit Miskolcon!

17.30-18.30

Hála klub a miskolci Célpont Közösségi Térben

Egyre több kutatás, megfigyelés alapul azon a tézisen, hogy, azok az emberek, akik hálásak tudnak lenni, sokkal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak. A jó hír az, hogy ezt a képességet ki tudjuk fejleszteni önmagunkban, gondolatainkon, szokásainkon tudunk változtatni, ami által teljesebb és boldogabb életet tudunk élni.

A klub foglalkozások alkalmával megtanuljuk ezeket az új szokásokat kialakítani az életünkben, gyakoroljuk a hála érzését, ahol a hasonló gondolkodású emberek közössége motivációs erőt tud nekünk ehhez adni.

A rendszeres találkozói alkalmak hetente vasárnaponként 17. 30 órától kezdődnek.

A klubban nem szabad panaszkodni és senkiről rosszat mondani. Senki nem beszél a negatív tapasztalatairól, mert ez a találkozó egy mentális edzés, egy átalakítási folyamat része ahhoz, hogy az életünk megváltozzon, hogy a gondolkodó lény ne csak saját érdekeit vegye figyelembe.

A programon való részvétel díjtalan!

További információ: https://halaklub.hu/

A miskolci klub foglalkozások vezetője, szervezője: Vadászné Pelles Judit Tel.:+36/70/521-0913

A programra előzetes jelentkezés szükséges!

18.00-21.00

Jégdisco a Miskolc Városi Szabadidőközpont jégpályáján

Zene: DJ Bordiee

19.00

Szép nyári nap - musical a miskolci Művészetek Házában

Böhm - Korcsmáros - Pásztor - Jakab - Hatvani: Szép Nyári Nap - Neoton-musical két részben

Szép nyári nap / Foltos farmerek az út mentén / Szép nyári nap / Sokan vándorolnak úgy, mint én – hangzik fel a Neoton Vándorének című slágere a Veres 1 Színház új előadásában.

A Szép nyári nap című musical valamikor a hetvenes években játszódik Bácsszentmárián, egy olyan építőtáborban, amelyik közel van a jugoszláv határhoz. Ennek fontos szerepe van a történetben. A humorral és iróniával átszőtt musical szereplői fiatalok, akik „önként” vállalták a nyári melót.

A táborparancsnok Tóth Antal a Szovjet- Magyar Barátság TSZ paradicsom-feldolgozó melléküzemágának vezetője, helyettese Kovács Jenőné, azaz Panni néni, az orosz tanárnő. Juli, Panni néni KISZ-titkár lánya, beleszeret a frissen érettségizett Varga Péterbe, aki szociológusnak készül. Péter édesapja 56 után disszidált. A két különböző neveltetésű fiatal szerelmét sokan nem nézik jó szemmel.

Az építőtábor többi lakója is pesti tinédzser, akik ezeken a szép nyári napokon teszik azt, amit minden fiatal, vagyis dolgoznak, szórakoznak, összevesznek, kibékülnek, szerelmesek lesznek, de legfőképp énekelnek és táncolnak a máig népszerű Neoton slágerekre.

Kell, hogy várj, Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, Pago Pago, Ha szombat este táncol, Tini-dal, Holnap hajnalig és még sok más dal is elhangzik az előadásban.

A Neoton dalok mind a mai napig nem hiányoznak egyetlen valamirevaló házibuliból sem – korra való tekintet nélkül! Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek a slágerek ma Magyarországon ugyanolyan népszerűek, mint az ABBA együttes dalai.

És több, mint harminc évvel a rendszerváltás után már felhőtlenül nevetünk múltunkon!??

Szereplők:

Varga Péter: Mechle Christian

Kovács Júlia: Gadó Anita

Margó: Bajor Lili

Ria: Csáki Edina

Sanya: Vincze Márton

Öcsi: Krajnik-Balogh Gábor

Panni néni: Janza Kata

Tóth Antal: Harna Péter

Tészabó: Pál Tamás

Rózsika: Zorgel Enikő

Kovács Jenő: Janik László

A Pesti Művésznő: Fésűs Nelly

Továbbá fiúk, lányok, az építőtábor lakói; valamint a bácsszentmáriai Szovjet-Magyar Barátság TSZ paradicsom-feldolgozó melléküzemágának dolgozói: Kalmár Botond, Géczi Olívia, Szombath Gergő, Kiss Csinszka Flóra, Kovács Dominik Róbert, Maros-Szabó Réka

Súgó: Paku Éva

Rendezőasszisztens: Czipó Gabriella, Csányi Erika

Díszlettervező: Michac Gábor

Jelmeztervező: Kemenesi Tünde

Koreográfus: Bakó Gábor

Koreográfus-asszisztens: Géczi Olívia

Zenei vezető: Nyitrai László

Rendező: Böhm György

Bemutató: 2023. április 22.

Az előadást Korcsmáros György emlékének ajánljuk.

Január 22., hétfő

18.30

Mesekocsma a Grizzlyben

Ágasfa Alapítvány és Zámborszky Eszter - mesemondó, mesepedagógus eseménye

2024-ben is mesékkel töltjük meg a Grizzlyt, havonta egy egy hétfő este.

Január első Mesekocsmája 22.-én lesz és mivel javában a farsangi időszakban vagyunk, jöhetnek a pajkos, vicces, átváltozós mesék.

Ti is jöttök?

19.00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak

(Kocsmaária)

Előadja: Thuróczy Szabolcs

Rendező: Keresztes Tamás

Asszisztens: Vincze Petra

Színpadra alkalmazta: Enyedi Éva

Díszlet: Vati Tamás

Plakát: Szabó Kimmel Tamás és Varga Vince

Az előadás 2024. január 22-én 19:00-tól látható Miskolcon, az Művészetek Házában (Rákóczi Ferenc u. 5.).

Az előadás hossza: 70 perc