Már akkor megírtuk, hogy úgy tudjuk, a jeladós szürke farkas kilövése után kezdett az NNI nyomozni vármegyénkben a farkas eltűnések kapcsán.

Irtják őket

Ahogy ugyanis korábban már foglalkoztunk vele, amióta a farkasok újra megtelepedtek vármegyénkben rendszeresen eltűnnek közülük egyedek, amelyet az állatokat megfigyelő természetvédelmi szakemberek folyamatosan tapasztalnak.

A természetvédelmi szakemberek minden évben több illegális farkaselejtésről szereznek tudomást, valamint a vadkamera-felvételek elemzése során rendszeresen jelennek meg mellső vagy hátsó lábukon feltehetően lövéstől sérült egyedek.

Sokszor a tetemek elő sem kerülnek, ha mégis megtalálják őket, akkor kilövés vagy mérgezés nyomait is mutatják. Ezek a bűncselekmények rendszerint rejtve maradnak, illetve a kevés ismertté vált eset során a rendőrségi nyomozások ritkán tudnak eredménnyel járni.

Bizonyítékként koponyák

Most azonban az NNI szívós nyomozásának köszönhetően úgy tűnik, hogy minimum hárman horogra akadtak, akiket a héten be is gyűjtöttek. Több helyről megerősített információnk szerint ugyanis Putnok után egy másik település határában is megjelentek a rendőrök egy telephelyen, ahol nem is akármilyen „fogás” lett az akció vége, ugyanis öt farkas koponyáját találták meg. Úgy tudjuk nem a telephely tulajdonosa, hanem egyik vezetője lehet sáros az ügyben.

Amelyben továbbra is hírzárlat van a hatóságok részéről – mint általában az NNI által vezetett nyomozásoknál ez lenni szokott. Így egyelőre nem tudni, hogy mi lehet az ügyekből, de úgy tudjuk a vadászokat már hazaengedték és egyelőre nem kezdeményezték a letartóztatásukat sem.

Vegyes a megítélés

A farkasok megtelepedése kapcsán elég vegyes a megítélés a lakosság tekintetében. Van, aki örül neki és egy olyan természetes folyamatként tekint a visszatérésükre, ami fontos a biodiverzitás, a természet körforgása szempontjából. Sokan azonban félnek tőlük, illetve rendszeresen előfordul az is, hogy a farkasok haszonállatokat ejtenek - mint arról a közelmúltban is beszámoltunk -, ami nem tesz jót a megítélésünknek.

Így többek szerint igenis tizedelni, irtani kell őket, sőt van, aki azt állítja, hogy hivatalos helyen is erre bíztatják a vadászokat.