Többen már az év első napján megkezdték - vagy folytatták - a mozgást a Népkertben és Miskolctapolcán is. Az újévi fogdalmak ilyenkor már élénken élnek. Miskolctapolcán annyian voltak, hogy délután kettő órakor, ottjártunkkor csak nagy nehezen lehetett parkolóhelyet találni már.

Jól esett a mozgás

Rengetegen sétáltak egyedül vagy gyermekekkel, de voltak kutyákkal és biciklivel is a Békás-tó körül. És voltak olyanok is, akik már most sportcipőt húztak.

A Trészi család elmondásuk szerint hajnal háromig voltak ébren, mert barátaikkal töltötték a szilvesztert és most kifejezetten jól esik számukra ilyen szép időben a mozgás.

Most három gyermekkel jöttünk ki sétálni, mert nagyon szép idő van és ebéd után nagyon jól esik ez a mozgás

- mondta az apuka.

Kicsit arrébb, közvetlenül a tó partján az Isóczky család próbált segíteni a gyermekének.

Elhatározta, hogy ma kifogja az aranyhalat és mi pedig segítünk, hogy aztán kívánhassunk valamit az új évre

- magyarázta a helyzetet az anyuka.

Séta a gyönyörű időben

Néhány méterrel távolabb pedig a Viski család babakocsit tologatott. Ők elmondták, hogy családi körben töltötték a szilvesztert.

Nem akartunk sehová menni, hiszen még ő az első gyermekünk és azt a helyzetet is meg akartuk élni. Megvártuk az éjfélt és aztán már pihentünk, így maradt erőnk ehhez a mai sétához, ebben a gyönyörű időben

- mondták.

A Csehovics család sem tervezett mást mára, mint egy kis kirándulást, sétát és kutyasétáltatást. A tegnapi estét ők is családi körben töltötték.

A gyerekek miatt fellőttünk pár tűzijátékot, amit még a kutyus is jól viselt, aki már második éve van nálunk

- mondta az apuka.