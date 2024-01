Kígyózó sor a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Parkolási Ügyfélszolgálati irodája előtt.

Már megvásárolhatóak az új 2024-es parkolóbérletek.

Míg a 2023-as évre megváltott éves parkolóbérlet január 10-én lejár, ami a város különböző zónáira vonatkozik, így a zöld, sárga, és a kombinált bérletek is eddig az időpontig használhatók, addig a kedvezményes lakossági bérlet, amely lakcímhez váltható, illetve az intézményi bérlet, amely a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános- vagy középiskolákhoz legközelebb eső parkolókba megváltottak, pedig január 20-ig érvényesek - tudta meg a Boon.hu.

Újdonság azonban, hogy már nem szükséges személyesen megjelenni az ügyfélszolgálaton a parkolóbérletek megvásárlásához, mert azok online felületen, előzetes regisztrációt követően - gyorsabban és könnyebben - is megválthatók a varosgazda.hu weboldalon.

Online intézhető

A parkolóbérletek megváltása mellett a pótdíj adatait is meg lehet nézni online, valamint a befizetést is el lehet ott intézni. Van azonban néhány ügy, amit továbbra is kizárólag a parkolási ügyfélszolgálaton lehet rendezni. Ilyen a forgalmi rendszám változása miatti bérletcsere, a magánszemély típusú parkolóbérlet külföldi felségjelzésű járműre, az önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérlete, a kizárólagos jogú várakozóhely bérlete, valamint az elektromos meghajtású jármű regisztrációja.

Ahhoz, hogy az online felületen vásárolt bérlet megvásárolható majd érvényes legyen, minden adatnak egyezni kell. Ezért érdemes minden, a rendszer által feldobott utasítást elolvasni figyelmesen. Előnye az interneten vásárolt jegynek, hogy a nap bármelyik szakában, kényelemesen akár otthonról is beszerezhetők. Az új felhasználói rendszer gyorsabb, kényelmesebb, és a Városgazda munkatársainak is megkönnyíti a munkáját.

Az online számon tartott adatok a biztosíték arra, hogy a lakossági bérletet valóban csak arra az autóra vásárolják meg, amelynek tulajdonosa a bejelentett lakcímen él. Az intézményi bérlet kiadásához mintegy két munkanap átfutási időre van szükség, hiszen ezt az ügyintézőnek kell majd elbírálnia. Ezt e-mailben levelezik le a felek, a fizetés pedig simple pay-jel történik. Az online értékesített parkolóbérleteknél nem lesz szükség a matricára.