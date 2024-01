Az elfogadott rendeletmódosítás szerint fizető parkolóvá vált a Zombori utca, a Szeles utca Hatvanötösök utcája és az Eperjesi utca közötti szakasza, a Katowice utca a Szentpéteri kapu 77-99. közötti ki-behajtótól a Katowice utca 6. melletti garázssor közötti területe, valamint a Budai József utca a Görgey Artrúr utca és a Király utca közötti szakaszon.

A lakosság kérte

Mint megtudtuk, az említett területek fizetővé tételét a lakosság kezdeményezte. Mind a négy terület az úgynevezett sárga zónás parkolóövezetbe fog tartozni. Összesen 9 parkolóóra beszerzése vált szükségessé a fizető parkolókat üzemeltető Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. számára.

Érdekesség, hogy tavaly júniusban, a miskolci közgyűlési ülésen a városvezető frakció tagjainak igen szavazataival öt terület lett 2023. január 1-jével a fizető sárga zóna része lesz.

A legnagyobb terület, amely tavaly év elején fizetővé vált a Malomszög, a Serház, a Tizeshonvéd, a Nagyváthy és a Petőfi utca által határolt rész, ahol 306 parkolóhely van, amely addig ingyen volt használható. Száznyolcvan parkolóhelyet érintett a döntés a Selyemréten, ahol a Kőrösi Csoma Sándor, a József Attila, a Baross Gábor és a Bajcsy-Zsilinszky utca által határolt terület vált fizetővé, beleértve az Éder György, a Bólyai János és a Zsilinszky utcát is.

Ugyancsak a sárga zóna szerint alakult múlt év elejétől a tarifája a Sarolta, a Hadirokkantak, a Soltész Nagy Kálmán és Vörösmarty utca által határolt terület 62 parkolóhelyének és ugyanerre a sorsra jutott a Bocskai István utca Bocskai István utca 33. és Vörösmarty utca 84. közötti része. Mindezeken túl fizetővé vált a Szepessy Pál utca Major utca és Mátyás király utca közötti szakasza, itt 29 parkolóhelyért kell fizetni.

Az intézkedés egyben már akkor azt is jelentette, hogy a miskolci belvárosban és környékén szinte egyáltalán nem lehet ingyenes pakolási lehetőséget találni. Most újra bővült a fizető helyek száma.

Visszavont változtatás

A miskolci parkolási rendelet módosítása az elmúlt hónapokban, években több alkalommal is szerepelt a miskolci közgyűlés napirendjén. Például a parkolási díjat is emelték már ilyen-olyan módon. Az idei márciusi testületi ülésen is téma lett volna a díjemelés, de a közzététel után egy napon belül - indoklás nélkül - visszavonták az előterjesztést. A javaslat lényege az volt, hogy - amennyiben persze a közgyűlési többség igennel szavazott volna, hogy április 3-ától az úgynevezett zöld zónás várakozóhelyeken például 440 forint helyett 520 forintot kellett volna fizetni óránként a parkolásért. A mélygarázsok óradíja 340 forintról 400 forintra emelkedett volna.

Lett volna olyan fizető parkoló a városban (például a Városház téri kavicsos várakozóhely), ahol tavaly júliusban még 220 forint volt az „óradíj” és 2023 áprilistól már 520 forint, ami jelentős áremelésnek lett volna nevezhető.

Bankkártyával is lehet fizetni

A mostani rendelet módosítás azt is tartalmazta, hogy a mai kor kihívásainak megfelelve olyanok a jegykiadó automaták, hogy lehetőség van a bankkártyás fizetésre. Ehhez a meglévő automatákat átalakították és eleve olyanokat szereznek be, amelyek lehetővé teszik a bankkártyás fizetést. Mindezzel párhuzamosan viszont megszűnt a most érvényes chipkártyás jegyváltási lehetőség.