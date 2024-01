Február 15-ig kell benyújtani a jelentkezési lapokat azoknak, akik szeptemberben szeretnék elkezdeni a 2024/2025-ös tanévet a hazai felsőoktatásban.

Összeállításunkkal azoknak a döntését szeretnénk segíteni, akik Borsod-Abaúj-Zemplénben képzelik el a továbbtanulásukat.

Két egyetem működik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében: a nagy múltú Miskolci Egyetem és a 2021 augusztusában indult, sárospataki székhelyű Tokaj-Hegyalja Egyetem.

Nyolc kar

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon tizenkét alapképzést kínálnak, közöttük például a gépészmérnökit és a mérnökinformatikust. Mindkettő nyolcféleképpen választható: nappalin és levelezőn, államilag finanszírozotton és önköltségesen, angol és magyar nyelven, valamint Miskolcon és egyéb telephelyen (Sátoraljaújhelyen vagy Ózdon).

A Gazdaságtudományi Karon nyolc alapképzés van, közöttük például gazdálkodási és menedzsment, valamint turizmus-vendéglátás szak. A Bartók Béla Zeneművészeti Karon huszonegy alapképzésből választhatnak a jelentkezők. Itt van klasszikus hangszeres előadóművész-képzés fuvolától hegedűn át a zongoráig, de akár ének és karvezetés is. Ugyanitt osztatlan képzésben zenetanári szakok is megtalálhatók: a klarinéttanártól a magánénektanáron át a mélyhegedűtanárig. Ezen a karon csak mesterképzésben van levelező, egyébként nappali és esti tagozatos oktatás működik. Az Állam- és Jogtudományi Karon az osztatlan jogászképzés mellett választható kétféle alap- és több mesterképzés is. Az Egészségtudományi Karon négy szak indult, közöttük ápolás és betegellátás. A Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar három szakja is elérhető alapképzésen. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar alapképzésén tizennégyféle szak indul; osztatlan tanári képzésben tizennyolc szakpárból választhatnak a jelentkezők, közülük például a magyar–történelem tanárt és a matematika–fizika tanárt. Az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon két szak érhető el: az anyagmérnöki és a vegyészmérnöki.

Nőttek a keretszámok

Tavaly 3413 elsőst várt a Miskolci Egyetem az államilag finanszírozott helyeire. A Felvi.hu oldalon az olvasható, hogy idén az intézményben képzést kezdők teljes létszáma 4349 fő lehet. Közülük legtöbben a pedagógusképzésen vehetnek részt, 1378 fő (tavaly ez 539 volt), míg műszaki területen 1316 fő (tavaly 1032 volt a keretszám). De magas lehet még az orvos- és egészségtudomány területén részt vevők száma is: 510 fő. Ez az adat nem sokat nőtt a tavalyi 490-hez képest. A felsőoktatási intézmény a költségtérítéses kapacitásokról szabadon rendelkezik. A Gazdaságtudományi Kar önköltséges képzéseinek árai nem változtak a tavalyiakhoz képest. Idén is 225 ezer forint egy félév, kivéve a sportszervezés szakon, ahol félévenként 250 ezer a tandíj. Az Állam- és Jogtudományi Karon sem változtak az árak: az alap- és az osztatlan jogászképzés nappali tagozaton változatlanul 180 ezer és 270 ezer forint egy félévre. A Bartók Béla Zeneművészeti Kar művészképzéseire 450 ezer forintot kell fizetni egy félévért, éppen annyit, mint tavaly. És ennek a karnak az osztatlan tanárképzése sem változott: 400 ezer forint félévenként.

Tekintsünk ki Sárospatakra!

A Tokaj-Hegyalja Egyetem alapképzésén nyolc szak indul, közöttük a tanítói és a szőlész-borász mérnöki. Ez utóbbi ára nem változott, idén is 350 ezer forintot kell fizetni önköltséges formában egy félévre. Mesterképzés csak levelezőn érhető el. Az államilag finanszírozott létszám 355 fő, tavaly ez a szám 246 volt. Legnagyobb keretszáma a pedagógusképzésnek van, ami idén 125 fő, tavaly pedig 90 volt. A gazdaságtudományi képzés keretszámának 70 fője idén már 100-ra változott.