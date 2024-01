A hétvégén került fel egy fotó az egyik közösségi média oldalra, amelyen az látható, hogy egy autós a 260-as elkerülőn a szembejövő sávban hajt.

A fotót feltöltő autós leírta, hogy hiába jelzett hangjelzéssel az autósnak, az továbbhajtott, így csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset. Korábban portálunk is foglalkozott a témával. Egyre több sofőr vállalja azt a kockázatot, hogy szembehajtson a forgalomban, ahol ez a manőver szigorúan tilos. A figyelmetlenség és az útirányokra való odafigyelés hiánya súlyos veszélyt jelent mind a járművezetők, mind a többi közlekedő számára. Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője elmondta, hogy a körforgalom kitáblázása egyértelmű kell, hogy legyen. „Kellő időben kell tájékoztatni a sofőröket, hogy milyen forgalmi rend lép érvénybe egy adott körforgalomnál” – mondta. Hozzátette: olyan módon kell megerősíteni és ismételni a táblákat, hogy minden sofőrnek egyértelműen világos legyen. Aláhúzta, hogy gyakran a figyelmetlenség áll a veszélyes manőver hátterében. A közlekedési szakértő arra is rámutatott, hogy az egyre gyakoribb esetek mögött legfőképpen a helyismeret hiánya okozhat bonyodalmat, de a figyelmetlenség is közrejátszhat. „Ha valaki ilyen esettel találkozik – mint szabályosan haladó –, mindenképpen fontos, hogy figyelmeztesse hang- és fényjelzéssel, valamint lassítással és jobbra kormányzással kerülje el az esetleges ütközést” – hangsúlyozta.