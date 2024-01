Az új év a tapasztalatok szerint rengeteg kihívással jár, így lehetett ez annak az autósnak az esetében is, aki vasárnap este hajtott szembe a forgalommal Kazincbarcikán az Egressy Béni úton. Az esetet egy autós rögzítette, a felvételt feltöltötte az egyik közösségi média oldalra. A videón az látható, hogy az utca még négy sávos szakaszán halad az autós „zavartalanul”. Többen megdöbbentek a felvételen, és voltak, akik súlyosabb szankciót követeltek az ilyen szabálytalanságok miatt. Tegnap egyébként a nemrég átadott 260-as elkerülőn is meggyűlt a baja a menetiránnyal egy autósnak, aki szintén forgalommal szembe hajtott, de múlt héten egy Volánbusz sofőr is menetiránnyal szembe hajtott be egy kazincbarcikai körforgalomba.