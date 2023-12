Nyerges Péter rendőr zászlós, az Ózdi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozója erőszakos bűncselekményekkel foglalkozik már 13 éve. De nem emiatt ismerik fel az utcán, hanem mint a Muzsika TVről is ismert énekes-előadó, Pietro néven. A zenei és rendőr munkája pedig össze is szokott találkozni, amikor a prevenció keretében a fiatalokat szólítja meg. De hogyan is fér meg ez a kettő egymás mellett?

Többek között erről is beszélgetett Horváth Imre szerkesztő A zene az kell című podcastben Nyerges Péterrel. Hallgassa meg a boon.hu-n csütörtökön 20 órától!