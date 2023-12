Pénteken adták át hivatalosan is Mezőkövesden az új autóbusz-állomást. Tállai András a pénzügyi tárca miniszter-helyettese, parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a projekt eredményeképpen kiköltözik az autóbusz-állomás a belvárosból és egy új, modern, korszerű épületben folytatja tevékenységét. Az autóbusz-állomás kinőtte korábbi helyét, ám ez nem csak egzisztenciális szempontból előnyös az itt élőknek, hanem környezetvédelmi okokból is, hiszen annak, hogy az buszok nem fognak a város szívében közlekedni, komoly környezetvédelmi hatása is van a településre, az ott élőkre..