Az interneten jelentek meg azok a fotók, amelyeken az új közterületi padok egy része látható, már kihelyezett állapotban többek között a belvárosban. A pad fém szerkezetű, amelyen többen felháborodtak. Azzal indokolták a nem tetszésüket, hogy a fém télen nagyon hideg, így ráülni nem igazán kellemes, nyáron viszont nagyon hamar forrósodik, ami szintén aggályos a miskolciak egy része szerint.

Volt, aki azt írta, hogy „egy börtönben jobb helyen lennének”. Olyan is akadt, aki egyenesen borzasztónak nevezte. Volt olyan, aki szerint viszont a fa hamar tönkremegy, így célszerűbb fémet kihelyezni, többen azt is írták, hogy több városrészbe is elkelne az ülőalkalmatosság.