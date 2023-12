Ezek mellett pénteken és vasárnap is lehetett korcsolyázni. Szombaton meg nézhették és szavazhattak az érdeklődők a mézeskalács versenyre beérkezett süteményekre és házikókra, valamint megtörtént az eredményhirdetés is. A hétvégén Gulyás Zsolt római katolikus plébános előbb szombaton megáldotta a városi Betlehemet, vasárnap pedig az adventi gyertyagyújtáson osztotta meg ünnepi gondolatait. Encs Város Önkormányzata ezúton is hálásan köszöni a Szólj, Gondolj, Tégy jót Alapítványnak, hogy idén is felállították a városi Betlehemet és adventi koszorút.

A rendezvénysorozat a héten zárul az alábbi programokkal: - 2023. december 22. (péntek) 14:00-19:00 óra: Korcsolyapálya a Millenniumi parkban - 2023. december 23. (szombat): 17 órától az Encsi Szent Anna Római katolikus templomban ad koncertet Szekeres Adrien, amire a jegyek ugyan már elfogytak, de így is érdemes lesz a templomhoz ellátogatni, amely 16 és 21 óra között fényfestést kap majd - 2023. december 23. (szombat) 14:00-20:00 óra: Korcsolyapálya a Millenniumi parkban - 2023. december 24. (vasárnap) 15:30 óra: Adventi gyertyagyújtás a Városháza parkjában - P. Nagy Krisztina, evangélikus lelkész osztja meg ünnepi gondolatait