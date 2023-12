Nem volt hol megfelelően tárolni száztíz kanna mézet, ami így megdermedt, megikrásodott. Az esetről fél évszázada számolt be az Észak-Magyarország, az információt a Miskolci Méhészeti Szakcsoport elnökével, Koncz Bélával készített interjúba csomagolva.

„Az Országos Méhészeti Szövetkezeti Vállalattal 357 mázsa méz megtermelésére szerződtünk, és ezt maradéktalanul sikerült is megvalósítanunk. Akár 100—150 mázsával még túl is tudtuk volna szárnyalni ezt a mennyiséget. Sajnos azonban mégis igen komoly problémáink vannak. Ugyanis a leszerződött mézből még 180 mázsa átadatlan. Ebben a váratlanul beköszöntött hidegben a mi helyzetünkben nem is tudjuk megfelelő körülmények között tárolni. Jelenleg 110 kanna méz a szabadban van, nylonponyvákkal letakarva. A méz megdermedt, „beleikrásodott” a kannába, amiből kiönteni sem tudjuk” – olvasható a megyei napilap írásában.

Az sajnos nem derül ki, miért hátráltatta az országos cég a helyi terv teljesítését, esetleg túlteljesítését, miután ezen a felületen ők nem kaptak szót. A cikk a helyzetet szerzői véleménnyel megtoldva rögzítette: az Országos Méhészeti Vállalat vezetőinek kell nagyító alá venniük a történteket, mert az nem megoldás, hogy a méz a szabadban áll, elszállítatlanul, megfagyva.