A Millenniumi park pedig ezen idő alatt ünnepi díszbe öltözik – mondta Vezse Attila, az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetője. Újra lesz korcsolyapálya is egy hónapon keresztül, december 2-tól január 7-ig. A négy szombati rendezvényből háromnak a Millenniumi park lesz a helyszíne, amikor adventi vásár is várja az érdeklődőket.

A legtöbb program ingyenesen látogatható, néhány azonban belépődíjas lesz. A jegyértékesítésével kapcsolatban a város kommunikációs felületein találhatók információk – emelte ki az intézményvezető. Elmondta azt is, hogy a városháza parkjában a Szólj, Gondolj, Tégy Jót! Alapítvány újra felállítja az adventi koszorút.

A gyertyagyújtásokat vasárnaponként 15 órától rendezik, a történelmi egyházak közreműködésével. Visszatérnek az izgalmas kiegészítő programok is: lesz élő adventi kalendárium, újra ellátogat a településrészekre a Mikulás, ismét lesz mézeskalácsverseny, és a város ezúttal is csatlakozik egy országos jótékonysági akcióhoz. Még advent utolsó hétvégéje is mozgalmasnak ígérkezik, hiszendecember 23-án, szombaton délután 4 órától az Encsi Szent Anna római katolikus templom falán fényfestés idézi meg a karácsony hangulatát, délután 5 órakor pedig Szekeres Adrien ad koncertet. December 24-én, vasárnap pedig a negyedik gyertya lángja is fellobban a város adventi koszorúján.