A legcsúnyább karácsonyi pulóvert kereste a Medaworks Zrt., melynek keretében számtalan pályamunka érkezett a cégnél dolgozóktól. Az első díjat végül portálunk szerkesztője, Horváth Imre söpörte be a meglehetősen egyedi mintájú ruhadarabbal - amely most kiegészült a nyeremény világító sapkával is.

Imre a következőket írta a pulóverről a pályázata mellé: „Szeretném pályázatomat benyújtani a Karácsonyi csúnyapulcsiversenyre, bár jelezném, hogy szerintem esetemben nem egy csúnya, hanem egy meg nem értett pulóverről van szó.

Szeretném felhívni a figyelmet a kompozícióra, melynek fő helyét a szarvasaganccsal ellátott - egyébként tüzet okádó - T-rex foglalja el, azonban aranymetszésében maga Szent Miklós, azaz Télapó szerepel, piros nyereggel lovagolva meg a dinót és szorosan fogva az ajándékokkal tömött zsákot. Külön említést érdemel a fényfűzérrel körültekert légkondícionáló-cső, amely azonban ezesetben egy bőségszarút jelképezve ontja magából az ajándékokat. Szintén kiemelésre érdemes a teljesen indokolatlan két pizza-szelet, amelyen a T-rex tapos és a háttérben a csillagok között elhúzó Halley-üstökös - melyről a Neoton Familia is dalt írt.

Amellett, hogy a pulóveren egy igazi műalkotás szerepel, amelynek komoly művészi és eszmei értéke van - egyébként kétszer, mert a hátulja ugyanez a minta - említést érdemel az anyag is. Olyan műszálas alapanyagról van szó, amely mozgás közben a két karom súrlódási energiáját kihasználva áramot termel, ez pedig pontosan elég a kiegészítőként viselt, világítókeretes szemüveg 4,5 voltos energiaforrásának az ellátására.

Bízom benne, hogy ti is értékelni tudjátok ezt a csodálatos ruhadarabot, amely az ünnepi viseletem dísze!

Köszönöm a lehetőséget, áldott ünnepeket kívánok és, hogy karácsonyra minél több kolléga számára lapuljon hasonló kincs a fa alatt, mint ez a pulcsi".